Meliá critica los controles a Italia y advierte de que Cataluña será uno de los destinos más perjudicados

El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha criticado los controles fronterizos impuestos a los viajeros entre España e Italia y ha advertido del impacto que esta medida puede tener sobre los principales destinos turísticos españoles en plena temporada alta. En concreto, Escarrer ha citado a Catalunya, Andalucía e Illas Baleares como las más afectadas.

"Nos parece descorazonador que por fricciones políticas o ideológicas menores con un país hermano, amigo y socio en la UE (Unión Europea) como es Italia, se comience a poner trabas a los viajeros procedentes de este bello país", ha afirmado Escarrer en una publicación en redes sociales. El directivo ha recordado que Italia es el cuarto mercado emisor más importante para España. Desde el país transalpino llegaron el año pasado 5,6 millones de turistas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este año, además, se da la circunstancia de que durante los primeros seis meses de este año, los viajeros procedentes de Italia se situaron entre los visitantes con mayor crecimiento, con un avance del 8,7%, hasta sumar un total de 2,8 millones. "Nuestra industria contribuye directamente con casi el 14% del PIB, y una decisión como está en plena temporada alta nos deja sin palabras", ha concluido el que hasta hace pocos meses fuera también vicepresidente de Exceltur, el principal lobi turístico del país.

Desde el sábado pasado y hasta el 7 de septiembre, España realiza controles aleatorios en puertos y aeropuertos para comprobar la identidad y la nacionalidad de los viajeros procedentes de Italia, después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni empezase a aplicar el 1 de agosto medidas semejantes a quienes llegan desde España como respuesta a la crisis migratoria en Ceuta que comenzó una semana antes.

Roma y Milán, principales destinos catalanes

En 2025, los cuatro aeropuertos de Cataluña (Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell) realizaron más de 43.000 operaciones con destino u origen Italia, según datos de Aena. De hecho, Roma y Milán figuran entre los diez destinos más habituales desde los aeropuertos catalanes, con un total de 10.000 operaciones en cada caso en 2025. En los primeros seis meses de este año, el principal aeropuerto de Roma acumula más de 4.800 operaciones con Cataluña, mientras que los dos aeródromos milaneses (Malpensa y Bérgamo) suman unas 5.200 conexiones con la región española.

En el conjunto de la red de Aena, los vuelos con las principales ciudades italianas suponen el 5,3% del total de operaciones realizadas por el operador aeroportuario en 2025, con Roma Fiumicino en la posición 16 entre los principales aeropuertos. En los seis primeros meses del año se operaron más de 17.000 vuelos entre aeropuertos españoles y Roma. Las conexiones con Milán Malpensa y Milán Bérgamo sumaron un total de 20.000.