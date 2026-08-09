Veolia convierte las aguas residuales en una fuente de recursos

En la Región de Murcia, cada gota cuenta. Pero el futuro de la gestión del agua no pasa solo por depurar, regenerar o reutilizar. También pasa por mirar las aguas residuales de otra manera: no como un residuo, sino como una fuente de recursos. Bajo esta premisa, Veolia participa en el desarrollo del proyecto europeo NPower, una iniciativa que pone en marcha dos plantas piloto en las estaciones depuradoras de aguas residuales de Águilas y Cabezo Beaza (Cartagena) con un objetivo tan ambicioso como necesario: recuperar nitrógeno y fósforo de las aguas residuales urbanas y convertirlos en fertilizantes para uso agrícola.

El exceso de nitrógeno y fósforo en el medio ambiente representa uno de los grandes retos ambientales actuales. Cuando estos nutrientes se acumulan en masas de agua, pueden favorecer el crecimiento descontrolado de algas, reducir el oxígeno disponible y alterar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, esos mismos nutrientes son esenciales para la agricultura. La clave está, por tanto, en recuperarlos antes de perder su disponibilidad en el ciclo hídrico y reincorporarlos de forma segura y eficiente a la actividad productiva.

En este contexto, las plantas piloto de Águilas y Cabezo Beaza, impulsadas por Veolia en colaboración con Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua, buscan demostrar en un entorno real que las depuradoras pueden convertirse en espacios de innovación circular. No se trata únicamente de tratar el agua, sino de avanzar hacia un modelo de ecofactoría capaz de recuperar recursos, reducir impactos ambientales y generar nuevas soluciones para el sector agrícola.

Equipo utilizado en el proyecto europeo NPower. / Veolia

El director territorial de Veolia en la Región de Murcia, Juanjo Alonso, destaca que «este proyecto refleja muy bien hacia dónde avanza la gestión del agua: hacia un modelo en el que las infraestructuras no solo prestan un servicio esencial, sino que también generan valor ambiental, agrícola y social». En este sentido, subraya que «en una región como la nuestra, marcada por la escasez hídrica y por la importancia del sector primario, recuperar nutrientes de las aguas residuales y transformarlos en fertilizantes supone dar un paso más en economía circular».

Agua rica en nitrógeno

Cada una de las plantas piloto tiene una función específica. En la EDAR de Águilas, el trabajo se centra en la recuperación de agua regenerada con alto contenido en nitrógeno. El proceso combina distintas fases de tratamiento: un biorreactor para eliminar la materia orgánica, ultrafiltración para retirar sólidos en suspensión, nanofiltración para reducir la salinidad y, finalmente, desinfección mediante luz ultravioleta y agentes oxidantes. El resultado es un agua regenerada rica en nitrógeno, apta para su uso en fertirriego, una técnica que permite combinar el riego con la fertilización y reducir parcialmente el uso de fertilizantes convencionales. El objetivo de este piloto es recuperar más del 80% del nitrógeno presente en el agua residual urbana. Esta cifra evidencia el potencial de este tipo de soluciones para mejorar el aprovechamiento de recursos y reforzar la sostenibilidad del ciclo del agua.

Sales de fósforo reutilizables

En la EDAR de Cabezo Beaza, en Cartagena, el enfoque es diferente, pero complementario. En este caso, la planta piloto trabaja en la recuperación de fósforo, concretamente en forma de estruvita, a partir del efluente del tratamiento primario. El proceso combina una etapa de eliminación de fósforo en un reactor biológico con una fase de elutriación anaerobia, que permite liberar y concentrar el fósforo acumulado en los lodos, y una posterior precipitación química para obtener sales de fósforo reutilizables como fertilizante. Con esta tecnología, el proyecto se plantea recuperar entre el 30% y el 45% del fósforo presente en la depuradora. La actuación adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el fósforo es un recurso finito, estratégico para la agricultura y con una elevada dependencia de mercados exteriores.

El director de Innovación y DB&T de Veolia en la Región de Murcia, Fernando Alcaraz, explica que «NPower permite probar tecnologías avanzadas en condiciones reales de operación, que es donde verdaderamente se comprueba su potencial». Según señala, «la innovación tiene sentido cuando se puede aplicar a los retos concretos del territorio, y en este caso hablamos de recuperar nutrientes, mejorar la eficiencia de las depuradoras y contribuir a una agricultura más sostenible». Alcaraz añade que «estos pilotos nos ayudan a generar conocimiento técnico, validar procesos y anticipar soluciones que pueden ser escalables a otras instalaciones». Para Veolia, este tipo de proyectos europeos son una herramienta clave para conectar investigación, operación y sostenibilidad, acelerando la transformación de las infraestructuras del agua hacia modelos más circulares y resilientes.

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En una comunidad donde la gestión del agua, la protección del medio ambiente y la actividad agrícola están conectadas, las plantas piloto de Águilas y Cabezo Beaza representan una nueva forma de entender las depuradoras. Ya no solo como infraestructuras necesarias para tratar el agua, sino como centros capaces de recuperar recursos, reducir la presión ambiental y aportar soluciones a los desafíos del presente. Con su participación en el proyecto NPower, Veolia refuerza desde la Región de Murcia su apuesta por la innovación aplicada, la economía circular y la transformación ecológica, situando al territorio como laboratorio real de soluciones que pueden marcar el futuro de la gestión sostenible del agua en Europa.