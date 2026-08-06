La Región de Murcia transforma el 100% del aceite industrial usado en nuevos recursos

El aceite industrial es un producto muy utilizado en todo tipo de motores y maquinarias, que necesitan lubricación para su correcto funcionamiento. Durante su utilización, estos lubricantes se degradan originando sustancias tóxicas e incorporando metales pesados que lo convierten en un residuo peligroso con un alto potencial contaminante. Un solo litro de aceite industrial usado podría contaminar hasta un millón de litros de agua.

De evitar que este residuo contamine nuestro entorno se encarga el Sistema de Gestión de Aceites Industriales Usados de España (Sigaus), la entidad que garantiza la recogida del aceite industrial usado en cualquier punto del territorio nacional, así como su transformación en recursos de valor que pueden ser reintroducidos en la economía.

Según los datos ofrecidos por Sigaus, en 2025 se generaron 6.421 t brutas (una cantidad que incluye un 3% de agua y otros sedimentos) de aceite industrial usado en la Región de Murcia, repartidas entre 2.656 establecimientos. Aunque el 53% de estos establecimientos eran talleres mecánicos y el 13%, instalaciones industriales, este residuo también se origina en un gran número de actividades relacionadas con el comercio, la hostelería, el transporte o la agricultura, entre otras.

Generación en el territorio

La utilización de lubricantes en sectores muy diversos hace que el aceite industrial usado se genere de forma muy fragmentada y dispersa por el territorio, lo que requiere de una red logística que permita llegar a todos los puntos de generación. En 2025, las empresas gestoras que colaboran con Sigaus llevaron a cabo 8.330 operaciones de recogida en 42 municipios murcianos.

La financiación que Sigaus proporciona a las empresas gestoras permite garantizar la recogida de este residuo incluso en aquellos lugares donde las operaciones presentan una mayor complejidad logística y, por tanto, un coste más elevado, especialmente en puntos alejados de las áreas en las que se concentra el residuo, como grandes núcleos urbanos o áreas industriales. Solo en la Región de Murcia, en 2025 se recogieron 1.007 toneladas de aceite industrial usado en zonas rurales y 640 toneladas en zonas de montaña.

Un caso concreto que revela la importancia del servicio universal de recogida que SIGAUS provee en todo el territorio es la recogida en zonas de especial valor ambiental. Así, en las inmediaciones de espacios naturales protegidos (como el Parque regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila) Sigaus recogió 34 toneladas en 13 puntos generadores.

Por otro lado, en el entorno de recursos hídricos —como ríos, lagos o embalses— se recogieron en 34 establecimientos un total de 52 toneladas de aceite usado. La recuperación del aceite usado en estas áreas tiene especial relevancia, ya que un vertido de aceite industrial usado en el agua puede perdurar durante 15 o 20 años.

Bases lubricantes y fuel BIA

Una vez recogido, el aceite industrial usado se somete a diferentes tratamientos destinados a eliminar impurezas y recuperar los recursos materiales y energéticos que contiene, permitiendo su aprovechamiento como materia prima para la fabricación de nuevos productos.

Tras separar el agua y otros impropios, el año pasado se obtuvieron 6.236 toneladas netas de aceite usado que fueron valorizadas en su totalidad. El 99,6% (6.214 t) se sometió al tratamiento de regeneración, el prioritario desde el punto de vista ambiental, ya que permite extraer bases lubricantes con las que se pueden formular nuevos aceites, cerrando así de forma perfecta el ciclo del producto. Es un tratamiento con un gran potencial, ya que permite recuperar un recurso de alto valor: con tres litros de aceite usado puede obtenerse aproximadamente dos litros de lubricante nuevo. Gracias al aceite usado regenerado en la Región de Murcia en 2025 fue posible devolver al mercado 3.890 t de nuevos lubricantes, con los que se podría llenar el cárter de 960.000 turismos.

El resto del residuo (23 t) se trató para emplearlo como fuel BIA, un combustible industrial con bajo contenido en azufre utilizado en hornos y calderas industriales, del que se obtuvieron 20 toneladas.

Además de generar nuevos recursos, estos tratamientos aportan importantes beneficios ambientales y económicos. Gracias al aceite industrial usado regenerado y valorizado energéticamente en la Región de Murcia durante 2025, se evitó la emisión de 4.157 toneladas de CO₂, al requerir el tratamiento del aceite usado una menor demanda energética que la producción primaria basada en el petróleo.

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"Los resultados obtenidos en la Región de Murcia reflejan la eficacia de un modelo que lleva dos décadas demostrando que es posible garantizar que el aceite industrial usado se recoja allí donde se genera y se reincorpore al ciclo productivo. El aceite usado es un buen ejemplo de que la economía circular no es un concepto teórico, sino una realidad capaz de aportar recursos valiosos y grandes beneficios ambientales", destaca Eduardo de Lecea, director general de Sigaus.