La Comunidad moviliza más de 700.000 euros para convertir conocimiento en competitividad empresarial

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha movilizado más de 718.000 euros de inversión empresarial a través de la primera convocatoria del 'Cheque de Transferencia Tecnológica', una línea pionera impulsada para facilitar que las pymes regionales incorporen conocimiento científico y tecnológico a sus procesos productivos.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, hizo balance de esta iniciativa durante su visita a Hida Alimentación, una de las 23 empresas beneficiarias del programa que ha ofrecido ayudas de hasta 30.000 euros para desarrollar un proyecto de transferencia tecnológica.

Durante la visita, Marín destacó que "la competitividad de las empresas ya no depende únicamente de invertir más, sino de incorporar mejor conocimiento, más tecnología y más innovación".

"Con esta línea pionera hemos querido construir un puente entre los centros de investigación y las empresas para que el talento y el conocimiento generados en nuestro entorno se conviertan en nuevos productos, procesos más eficientes y oportunidades de crecimiento de transferencia tecnológica".

La línea tiene como finalidad incentivar la contratación por parte de las pymes de servicios especializados prestados por organismos de investigación y difusión de conocimientos. Estos proyectos debían culminar en el desarrollo de nuevos productos para la empresa o para el mercado, o bien en mejoras significativas de sus procesos productivos.

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En su primera edición, el programa ha permitido aprobar 23 expedientes por importe de 573.000 euros de subvención. Por municipios, las empresas de Murcia, seguidas de las de Cartagena, han sido las más beneficiadas. Por sectores, destacan las actividades relacionadas con el comercio al por mayor, la construcción especializada y las actividades de investigación y desarrollo, que figuran entre las que han registrado una mayor participación en la convocatoria.