El Centro Comercial Thader incorpora un nuevo B&B Hotel

Silicius Real Estate ha incorporado un nuevo hotel al Centro Comercial Thader, uno de los principales entornos comerciales y de ocio de Murcia. El establecimiento abre sus puertas como B&B Hotel Murcia Thader y se convierte en el cuarto hotel de la cadena en la Región de Murcia.

El nuevo establecimiento cuenta con 75 habitaciones modernas y confortables, con diferentes tipologías adaptadas a los distintos perfiles de viajero: habitaciones dobles, twin, doble plus, familiares, triples y familiares para cuatro personas. El hotel ofrece los servicios característicos de la cadena, como Wi-Fi gratuito de alta velocidad, desayuno buffet, café y té gratuitos 24 horas, recepción automática 24h, climatización, televisión de pantalla plana, política Pet Friendly y espacios diseñados bajo el concepto Smart Simplicity, que combina funcionalidad, confort y diseño contemporáneo.

Una ubicación estratégica en una de las principales zonas comerciales y de ocio de Murcia

El B&B Hotel Murcia Thader se ubica en el Centro Comercial Thader, uno de los parques comerciales más relevantes de la ciudad, con una superficie comercial total de 132.000 m² y una afluencia anual de 6,5 millones de visitantes. Los huéspedes del hotel tienen acceso directo a una amplia oferta comercial, de ocio y restauración, que incluye tiendas, cines y distintos espacios de entretenimiento.

La ubicación del hotel refuerza su atractivo tanto para estancias profesionales como para viajes de ocio. El establecimiento se encuentra a menos de dos kilómetros del Estadio Nueva Condomina y a pocos minutos en coche de espacios de ocio familiar como Terra Natura y Aqua Natura. Además, cuenta con conexión con el Tranvía de Murcia y acceso rápido desde la autovía A-30, lo que facilita la movilidad hacia el centro histórico de la ciudad y otros puntos de interés de la Región.

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El proyecto se enmarca en la estrategia de adecuación y dinamización del Centro Comercial Thader impulsada por Silicius, orientada a incorporar nuevos usos complementarios y a reforzar la capacidad de atracción del activo. Para su desarrollo se ha destinado una inversión de 3 millones de euros, dentro de una línea de actuación más amplia que ha incluido desde 2020 diferentes proyectos de renovación de zonas exteriores, mejora de la comunicación entre plazas, habilitación de nuevos espacios para terrazas e implantación de paisajismo con vegetación natural.