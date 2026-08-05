Cajamar crece un 8,5% más hasta ganar 193 millones en el primer semestre

El grupo cooperativo Cajamar cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 192,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó este martes la entidad bancaria.

Los ingresos totales (margen bruto) de Cajamar entre enero y junio fueron de 728 millones de euros, un 0,7% menos que un año antes. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 525,4 millones, un 2,8% menos, afectados por el contexto de tipos de interés.

Asimismo, Cajamar ingresó 167,7 millones por comisiones netas, un 0,2% menos, al tiempo que el resultado de las participadas impactó positivamente en 24,7 millones, un 16,8% más. Las ganancias por activos y pasivos financieros fueron de 12,5 millones, frente a las pérdidas de 5,6 millones del primer semestre de 2025.

Los gastos de personal de Cajamar entre enero y junio fueron de 239,7 millones de euros, un 13,1% más, mientras que el resto de gastos de administración alcanzaron los 134,4 millones de euros.

El margen de explotación se situó en 309,1 millones de euros y, tras contabilizar deterioros de activos y provisiones por 52,4 millones, el beneficio antes de impuestos ascendió a 256,7 millones de euros, un 10,4% más que un año antes. El resultado final incorpora un gasto por impuestos de 64 millones de euros, incluidos 6,7 millones correspondientes al Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (IMIC), conocido como impuesto a la banca.

Los activos superan los 67.500 millones y el crédito a empresas aumenta también un 10,5%

Balance y solvencia

A 30 de junio de 2026, Cajamar contaba en su balance con activos valorados en 67.582 millones de euros, un 4,7% superior al dato observado un año antes. La positiva evolución comercial permitió elevar el volumen de negocio gestionado hasta los 118.527 millones de euros, un 9,6% más interanual, impulsado por el crecimiento de doble dígito tanto de los recursos gestionados minoristas (+12,1%) como de la inversión crediticia (+10,2%).

De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela eran de 43.177 millones de euros, un 7,7% más, mientras que la inversión crediticia alcanzó un volumen de 44.347 millones de euros. El crédito destinado a empresas creció un 10,5% interanual, reforzando el liderazgo de la entidad en la financiación al sector agroalimentario, donde mantiene una cuota de mercado nacional del 14,9%. De la nueva producción en financiación empresarial, el 41,5% se destinó al sector agroalimentario, el 29,7% a grandes empresas, el 18% a pequeños negocios y el 10,8% a pymes.

Del total de crédito, Cajamar registraba en su balance créditos de dudoso recobro por valor de 735,4 millones de euros, un 3,5% menos que hace un año. Esto supuso una reducción de 22 puntos básicos en la tasa de morosidad respecto a junio de 2025, hasta el 1,57%, una de las más bajas entre las entidades significativas españolas.

El principal destinatario de la nueva financiación es el sector agroalimentario

Además, la tasa de cobertura de la morosidad aumentó hasta el 82,6%, 7,5 puntos porcentuales más, mientras que el coste del riesgo de crédito descendió al 0,23%.

Al tiempo, el banco contabilizó pasivos por valor de 62.678 millones de euros, un 4,5% más, de los cuales 52.634 millones de euros eran depósitos de clientes, un 9% más.

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Fuera de balance, el banco gestionaba 15.081 millones de euros de sus clientes, un 24,3% más que al cierre del primer semestre de 2025. Los fondos de inversión crecieron un 31,3%, hasta los 11.684 millones de euros, muy por encima del crecimiento medio del sector (13,8%), mientras que los planes de pensiones avanzaron un 7,6%, hasta los 1.181 millones de euros, y los seguros de ahorro se situaron en 373 millones, un 8,8% menos. Del mismo modo, el banco contabilizaba 1.844 millones (+6,2%) en renta fija y variable de sus clientes.