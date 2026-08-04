Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio camión cisterna Fuente ÁlamoDeuda Hacienda municipios MurciaGafas eclipsePalos de escoba droga Murcia
instagramlinkedin

Alimentación

La UE reconoce el 'pernil cerretà' como indicación geográfica

Imagen de archivo del Valle de Arán.

Imagen de archivo del Valle de Arán. / EPC_EXTERNAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Beatriz Ríos

Bruselas

La Comisión Europea ha reconocido este martes el 'pernil cerretà' como indicación geográfica, un sello de calidad que protege la singularidad de algunos productos alimenticios europeos originarios de regiones específicas, y regula cómo tienen que ser producidos para acceder a esa marca.

Típico del Pirineo catalán y el Valle de Arán, el 'pernil cerretà'  es un jamón curado con forma redondeada, elaborado a partir de la extremidad posterior del cerdo de capa blanca. Se somete a una curación mínima de siete meses sin hueso y nueve con hueso. La peculiaridad del 'pernil cerretà' que lo hace diferente de otros jamones es el uso de la pimienta, pero también la merma de curación elevada, que puede llegar a hacerse a temperaturas superiores a los 42 grados.

La indicación geográfica establece condiciones como que el nivel de grasa debe ser superior a 0,8 cm y el jamón debe pesar un mínimo de 5,5 kg sin hueso, 9 kg con hueso, antes del proceso de maduración. Los jamones deben ser elaborados con cerdos de capa blanca, de razas puras, sus híbridos o cruces, pero no establece especificidades sobre su alimentación.

La zona geográfica incluye principalmente el Pirineo catalán y el Valle de Arán. En particular, los municpios de Alt Urgell, Alta Ribagorça, Anoia, Berguedà, Bages, Cerdanya, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Noguera, Osona, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Pla de l'Estany, Pla d'Urgell, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Solsonès, Urgell, Vall d'Aran, Vallès Oriental y Vallès Occidental, exceptuando los municipios costeros de dichas comarcas.

Las indicaciones geográficas son una marca de calidad. Permiten proteger productos que son seña de identidad de distintas regiones regulando sus características y proceso de fabricación para evitar copias. Esta marca es fundamental, por ejemplo, a la hora de proteger ciertos productos en negociaciones comerciales.

Una larga historia

Todo el proceso de elaboración del 'pernil cerretà' deberá llevarse a cabo en esta zona para que el sello de calidad sea reconocido. En la solicitud para su reconocimiento se destacó la importancia de este producto y su vínculo con la región, en particular por "el saber hacer transmitido durante generaciones".

Aunque durante el siglo XX el saber tradicional se desarrolló a través de pequeños productores locales, este conocimiento se ha trasladado a la industria de la zona, que ha incorporado los avances tecnológicos a la producción. Ya en el siglo XIX formaba parte de los productos que a menudo se comerciaban en el litoral, provenientes de la montaña. Pero la tradición del 'pernil cerretà' se remonta a la época romana. El cerdo era una importante parte de la dieta y entonces eran populares los jamones cerretanos (pernac cerretanae) de Hispania.

Noticias relacionadas

Aceite valenciano

La Comisión también ha reconocido este martes el aceite de las Sierras de Espadán y Calderona, que se produce en el norte de la Comunidad Valenciana, entre las provincias de Valencia y Castellón. Obtenido de variedades locales, se caracteriza por ser un aceite suave, dulce y afrutado con un punto amargo de una intensidad media. El terreno y la brisa del mar dan a este aceite su peculiaridad.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes
  2. ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
  3. Vuelven las quedadas de barcos y motos de agua a La Manga: la Guardia Civil levanta acta y Capitanía Marítima subraya que no es una concentración ilegal
  4. Tirones todos los días en la Región de Murcia: cada vez más violentos y vinculados a 'marginalidad y consumos problemáticos
  5. Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
  6. Detienen en Tenerife a una pareja de Murcia por maltratar en un restaurante a su hijo de 2 años
  7. Más de 195 millones: los empleados del Ayuntamiento de Murcia verán aumentado su sueldo en 2027
  8. El Mediterráneo tropicaliza los veranos y dispara los riesgos para la Región

Dos incendios en Mazarrón provocan la movilización de un helicóptero y los bomberos

Dos incendios en Mazarrón provocan la movilización de un helicóptero y los bomberos

Carlos Alcaraz sigue con su preparación para Cincinnati en la Real Sociedad Club de Campo

Susto en Murcia tras incendiarse un coche cerca de Espinardo

Susto en Murcia tras incendiarse un coche cerca de Espinardo

Introdujeron cinco gatos en una isla para acabar con una plaga de ratones y desataron una catástrofe ecológica

Cóctel degustación, sesión musical y charla divulgativa en el Castillo de Lorca para disfrutar del eclipse el 12 de agosto

Cóctel degustación, sesión musical y charla divulgativa en el Castillo de Lorca para disfrutar del eclipse el 12 de agosto

Al agua con el uniforme para salvar una vida

Al agua con el uniforme para salvar una vida

Cinco jóvenes murcianos conquistan el campeonato europeo de K-pop de NärCon en Suecia

Cinco jóvenes murcianos conquistan el campeonato europeo de K-pop de NärCon en Suecia

Los expertos avisan: “Los vegetales son cada vez menos nutritivos; contienen menos calcio, hierro y proteínas que hace unas décadas”

Los expertos avisan: “Los vegetales son cada vez menos nutritivos; contienen menos calcio, hierro y proteínas que hace unas décadas”
Tracking Pixel Contents