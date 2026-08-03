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Ignacio Galán (Iberdrola), Medalla de Oro de los Cursos de la Granda en reconocimiento a su trayectoria profesional

El máximo dirigente de la energética pone en valor la electrificación como oportunidad histórica para la nueva industrialización

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recibe la Medalla de Oro de los Cursos de la Granda.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recibe la Medalla de Oro de los Cursos de la Granda. / Iberdrola

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EP

Madrid

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha recibido este lunes la Medalla de Oro de los Cursos de la Granda, una distinción que se concede a personalidades de gran prestigio intelectual, institucional o cultural, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

La entrega de la distinción, recibida de manos del presidente de los cursos y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás, ha tenido lugar en el marco del acto de inauguración oficial de la 48 edición de los Cursos de La Granda (Avilés), en una ceremonia que ha contado con la 'laudatio' a cargo de Fernando Becker y la participación de diversas autoridades institucionales.

Según informó la compañía, con este reconocimiento, la Real Academia pone en valor la trayectoria de Galán, uno de los principales referentes del sector energético a nivel mundial, así como su aportación al pensamiento, la cultura y el debate público.

Desde 2001, Galán ha liderado una profunda transformación de Iberdrola hasta convertirla en la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil, habiendo superado los 140.000 millones de euros. La empresa está presente actualmente en decenas de países y suministra electricidad a 100 millones de personas.

Durante su intervención, el presidente de Iberdrola destacó el significado especial del reconocimiento en Asturias, una tierra con la que mantiene una estrecha vinculación personal y profesional.

Asimismo, subrayó el papel histórico del Principado como motor de grandes transformaciones en España y puso en valor su capacidad para conjugar tradición y modernidad; emprendimiento y cultura; identidad propia y apertura al mundo.

Además, señaló como Iberdrola ha sido testigo y actor de la transformación de Asturias, que ha pasado de un modelo basado en el carbón a consolidarse como un polo de desarrollo ligado a la electrificación y las energías limpias.

En apenas cinco años, Iberdrola ha multiplicado sus compras a proveedores asturianos hasta alcanzar los 1.600 millones de euros y ha desarrollado proyectos de electrificación pioneros, contribuyendo a generar empleo, actividad económica y nuevas oportunidades para el territorio.

La electrificación, oportunidad histórica

Por otra parte, Galán también insistió en que el mundo se encuentra ante una oportunidad histórica para impulsar una nueva industrialización basada en la electrificación, que permita reforzar la autonomía energética, mejorar la competitividad y avanzar en sostenibilidad.

En este sentido, recordó que en los últimos 25 años Iberdrola ha invertido en España cerca de 40.000 millones de euros en energías limpias, redes y almacenamiento, y apuntó que la compañía aspira a seguir consolidando su papel como principal inversor industrial del país.

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También recalcó que aprovechar esta oportunidad requerirá una planificación energética adecuada, un marco regulatorio incentivador y la capacidad inversora de empresas líderes.

Fuente: El Periódico

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