CaixaBank concede más de 435 millones de euros de financiación a clientes particulares de la Región de Murcia en el primer semestre de 2026

CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de la Región de Murcia por valor de 435,6 millones de euros durante el primer semestre de 2026. Esta cantidad, que supone un crecimiento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, se puede dividir principalmente en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo.

La entidad ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 281,2 millones, cifra que representa un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la evolución de la financiación de consumo, durante los primeros meses del año CaixaBank ha impulsado el acceso al crédito en la Región de Murcia con la concesión de nuevas operaciones de crédito al consumo por valor de 142,2 millones de euros. A esta cifra se suman otros 12,3 millones de euros correspondientes a diferentes modalidades de financiación, lo que refuerza el compromiso de la entidad con las necesidades financieras de las familias y los clientes del territorio.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García Saz, ha destacado que "estos datos confirman que el consumo en nuestra región continúa a buen ritmo, y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor, sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años".

"Todo esto es el reflejo del compromiso que CaixaBank tiene con la Región de Murcia, donde se mantiene cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándoles a hacer realidad sus proyectos", ha añadió García.

CaixaBank, el banco líder comprometido con la sociedad

CaixaBank es el banco líder en España, con un volumen de activos de más de 693.000 millones de euros, cerca de 21 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país. Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI. En la Región de Murcia, CaixaBank tiene una red de 164 oficinas.

La entidad, con la sostenibilidad como eje transversal de su estrategia, desarrolla un modelo basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su posicionamiento como entidad bancaria líder le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera de colectivos vulnerables y del ámbito rural.

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La propuesta de valor de la entidad se basa en productos y servicios adaptados a cada segmento de cliente, con un fuerte componente de innovación que permita ofrecer las mejores herramientas y un asesoramiento experto en la toma de decisiones para el bienestar financiero.