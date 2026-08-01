Universae impulsa la formación y la inserción laboral del talento deportivo a través de un convenio con el CSD

Universae Formación Profesional impulsa un modelo de enseñanza inclusivo y adaptado a las diversas realidades de la sociedad, como es el sector de los deportes. En línea con este objetivo, la entidad ha consolidado una alianza estratégica de gran alcance nacional con el Consejo Superior de Deportes (CSD). A través de la firma de un convenio de colaboración integrado en el Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel, la institución educativa materializa su compromiso por la conciliación entre estudios y deporte, facilitando tanto su capacitación académica como su futura inserción laboral al terminar su trayectoria como atletas.

En un contexto en el que los desafíos de la alta competición exigen respuestas formativas a la altura, el acuerdo entre la máxima institución deportiva del país y Universae se plantea como una alianza público‑privada orientada a acompañar al deportista de élite más allá del rendimiento inmediato, dotándole de una ruta educativa sólida, práctica y estructurada que facilite su continuidad profesional cuando termine su etapa competitiva, que a menudo suele estar marcada por un vacío emocional y laboral.

Un modelo educativo online y flexible que se adapta al ritmo del deporte profesional

El principal valor de este acuerdo reside en un modelo educativo diseñado para adaptarse a la realidad de cada estudiante. En el caso de los deportistas de élite, esta filosofía permite compatibilizar la formación con entrenamientos, concentraciones y competiciones, eliminando las barreras de tiempo y movilidad que tradicionalmente han dificultado el acceso a los estudios. La metodología de UNIVERSAE parte de una premisa clara: es el aprendizaje el que debe ajustarse a la persona, y no al revés.

Para hacerlo posible, el centro ofrece una formación online flexible que permite avanzar al ritmo de cada alumno y adaptar el estudio a sus circunstancias personales y deportivas. Este modelo se apoya en U360, la plataforma digital propia de Universae, que centraliza contenidos, recursos y clases en un único entorno accesible desde cualquier lugar y dispositivo. Gracias a ello, los atletas pueden continuar su formación oficial allí donde se encuentren, manteniendo el equilibrio entre su desarrollo académico y las exigencias de la alta competición.

Becas de excelencia y descuentos

Universae ha dedicado también un esfuerzo económico de gran impacto, orientado a reducir las dificultades de acceso y garantizar que los deportistas del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel del CSD puedan cursar la formación mediante una serie de condiciones especiales.

Entre las principales iniciativas destacan las ayudas directas y la financiación, con un descuento directo de 250 € en cualquiera de las titulaciones oficiales del centro, acompañado de un sistema de financiación a medida sin costes asociados para facilitar la planificación familiar. También figuran las becas totales de excelencia para cursar estudios de forma gratuita en Universae, que han sido otorgadas los cursos académicos 2026-2027 a la piragüista internacional Yaiza Novo y al atleta de élite Manuel Jiménez. Ambos se convierten así en los primeros beneficiarios de estas becas y comenzarán a formarse sin coste alguno el próximo curso en el Grado Superior en Dietética.

Yaiza Novo, beneficiaria de la beca Universae, subraya: “Estoy muy feliz porque la beca me da muchas facilidades. Me permite compaginar mi carrera deportiva con los estudios y además me ayuda económicamente al 100%. El formato online es muy flexible y me incentiva a organizarme y seguir adelante con los estudios. De cara al próximo curso me quiero centrar en aprovechar esta oportunidad, aprobar todo y rendir deportivamente al máximo”.

Manuel Jiménez, beneficiario de la beca Universae, apunta: “Esto no es una cosa que pase todos los días. Que me hayan dado esta beca es súper importante para mí. No todos los deportes de élite tienen un gran respaldo económico, y en mi caso esta beca cubre una necesidad que va más allá: sin la modalidad flexible de Universae, asistir a clases sería imposible. Este método se adapta totalmente, ya que estoy entrenando, compitiendo y tengo facilidad para estudiar. Mi objetivo es profesionalizarme en el mundo del entrenamiento personal y ayudar a otras personas del mundo del deporte a través de los conocimientos adquiridos”.

La incorporación al mercado laboral de profesionales con alta disciplina y resiliencia

Más allá de las aulas, este convenio está estrechamente orientado al empleo real. Los deportistas de élite desarrollan a lo largo de su carrera deportiva competencias transversales sumamente codiciadas por el tejido empresarial, tales como la disciplina, la resiliencia, el trabajo en equipo bajo presión y la orientación a resultados.

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A través de esta alianza, Universae no solo facilita el acceso a una formación oficial adaptada a las necesidades de estos profesionales, sino que también contribuye a reforzar su proyección laboral una vez finalizada su carrera deportiva. Para ello, promueve la conexión de estos perfiles con su red de empresas colaboradoras, poniendo en valor las habilidades y experiencias que los convierten en candidatos especialmente atractivos para el mercado laboral.