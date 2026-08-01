Consum digitaliza su sección de Frescos con más de 322.000 etiquetas electrónicas
Ofrecen información actualizada y precisa sobre precio, origen, peso y otras características relevantes de cada producto
Consum continúa su proceso de transformación digital con la implantación de etiquetas electrónicas en todas sus secciones de productos frescos. Más de 322.000 dispositivos, distribuidos en la red de más de 500 tiendas Consum de la Cooperativa, permiten ofrecer información actualizada y precisa sobre precio, origen, peso y otras características relevantes de cada producto.
Las secciones de Horno y Pescadería ya contaban con este sistema, y en los últimos meses se ha extendido la digitalización a Carnicería, Charcutería, Frutas y Verduras. El proyecto destaca por su carácter innovador y sostenible, ya que reduce el uso de papel, minimiza errores en el etiquetado, mejora la experiencia de compra y optimiza los tiempos de actualización en tienda.
Cada sección incorpora información específica: en Horno, las etiquetas se actualizan desde la balanza con cada nueva hornada, mostrando el distintivo ‘recién horneado’; en Pescadería, se detalla el puerto de origen del producto, método de captura y fecha de desembarco; en Frutas y Verduras, se indica el origen, calibre y variedad; y en Carnicería y Charcutería, se incluye información sobre alérgenos.
Las etiquetas, unas 640 por tienda, se adaptan a cada sección en tamaño, color y prestaciones. Por ejemplo, las de pescadería están diseñadas para resistir el contacto con el agua y el hielo, garantizando su durabilidad.
Con esta iniciativa, Consum reafirma su firme compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua del servicio al cliente.
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