Coctelería de autor, recorridos tematizados y espectáculos en vivo en Terra Natura
La segunda experiencia de ‘Los Elementos del Alquimista’ ha estado dedicada al aire
Terra Natura celebró ayer la segunda cita de ‘Los Elementos del Alquimista’, el ciclo de experiencias nocturnas que combina coctelería de autor, gastronomía, espectáculos en vivo y recorridos tematizados por algunos de los espacios más singulares del parque. Tras el primer capítulo, dedicado al agua, esta nueva convocatoria tuvo como protagonista el aire, un elemento asociado a la imaginación, la libertad y el conocimiento.
La experiencia comenzó con un recorrido por una zona del parque zoológico ambientada especialmente para la ocasión. A lo largo del itinerario, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes actuaciones de baile y pole dance.
Durante el recorrido se sirvieron tres creaciones líquidas diseñadas específicamente para representar las distintas formas del aire. Aromas ligeros, notas florales y frutales, espumas, burbujas y transformaciones visuales evocaron sensaciones que fueron desde la suavidad de una brisa hasta la intensidad de una tormenta. Una vez finalizado el recorrido, la experiencia continuó en la plaza de Lunatic, donde tuvo lugar una cena tipo cóctel amenizada con música en directo a cargo de un saxofonista.
La propuesta gastronómica estuvo compuesta por seis tapas: bombón de foie flotante con mermelada de tomate y crocanti; espetec de trufa con almendra Marcona; gyozas de carrillera y verduras; croquetas de boletus y de jamón; miniensalada de jamón de pato, queso mascarpone, foie y salsa de mango y montadito de solomillo con salsa Carnívore. Como postre, se servirán una brocheta de fruta y nube de algodón de azúcar.
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