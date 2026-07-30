Grupo M. Gallego incorpora GWM a su red de concesionarios en la Región de Murcia

Grupo M. Gallego continúa avanzando en su estrategia de crecimiento con la incorporación de GWM (Great Wall Motor) a su cartera de marcas en la Región de Murcia. Gracias a este acuerdo, la compañía amplía su oferta comercial con uno de los principales fabricantes internacionales de automoción, reforzando su compromiso con la innovación, la electrificación y las nuevas soluciones de movilidad.

Fundada en 1984, Great Wall Motor (GWM) es una empresa global de tecnología inteligente con presencia internacional y más de 16 millones de usuarios en todo el mundo. En 2024 comercializó 1,23 millones de vehículos a nivel global, consolidando su posición como uno de los principales fabricantes internacionales de automoción.

En 2026, GWM inicia una nueva etapa en España con una estrategia orientada al crecimiento sostenible y a la construcción de una presencia sólida en el mercado nacional. Como parte de este desembarco, la compañía ha reforzado su visibilidad en nuestro país mediante acuerdos estratégicos como su incorporación como patrocinador oficial de la acb y Vehículo Oficial de la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa y la Minicopa Endesa hasta 2029, una alianza que refleja su apuesta por acercarse al consumidor español a través de la innovación, la tecnología y los valores asociados al deporte.

Bajo el posicionamiento “Todos los escenarios, todos los sistemas de propulsión y todos los usuarios”, GWM desarrolla una amplia gama de vehículos que abarca SUV, pick-up, vehículos electrificados y todoterrenos, incorporando tecnologías de combustión, híbridas (HEV), híbridas enchufables (PHEV), 100 % eléctricas (BEV) e impulsadas por hidrógeno. Entre ellos destacan el GWM ORA 5, un SUV de enfoque urbano y tecnológico disponible con motorizaciones de gasolina, híbrida y 100 % eléctrica; el GWM H7, concebido para combinar prestaciones dentro y fuera del asfalto; y el GWM JOLION MAX, un SUV que integra eficiencia, conectividad y funcionalidad para el uso diario.

Con más de cuatro décadas de experiencia en el sector, Grupo M. Gallego incorpora la marca GWM a sus nuevas instalaciones de Espinardo, desde donde ofrece un servicio integral acompañado de soluciones de financiación, seguros y asesoramiento personalizado.

La propuesta se complementa con un servicio posventa especializado que incluye talleres de mecánica, mantenimiento y reparación, así como servicios de chapa y pintura, garantizando una atención de calidad durante toda la vida útil del vehículo.

La llegada de GWM refuerza una oferta multimarca integrada por Kia, Mitsubishi, KGM, Subaru, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Santana y Geely, que se completa con una amplia oferta de vehículos de ocasión, km 0 y soluciones de renting para particulares, autónomos y empresas.

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Desde la dirección de Grupo M. Gallego señalan que esta incorporación "supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y nos permite acercar a nuestros clientes una marca internacional que apuesta por la innovación, la tecnología y una movilidad adaptada a los retos del futuro".