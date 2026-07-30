La DOP Jumilla, elegida ‘Región del Año’ en el informe Descubre España

La Denominación de Origen Protegida Jumilla ha sido distinguida como "Región del Año" en el informe especial Descubre España, elaborado por Tim Atkin MW y Beth Willard y publicado el pasado mes de junio. Se trata de un reconocimiento histórico, ya que es la primera vez que el prestigioso informe concede esta distinción a una región vitivinícola con el objetivo de reconocer "no solo a bodegas individuales, sino el trabajo de todos".

"Jumilla ofrece algunos de los mejores vinos de España. Se nota realmente el enfoque en el viñedo de todos sus productores y en la elaboración de vinos más frescos y equilibrados, que capturan el alma de una zona que es, verdaderamente, el cruce de caminos entre la España continental y la mediterránea", afirma Beth Willard.

Los vinos de Jumilla vuelven a situarse entre los mejores de España

El informe destaca que "los tintos frescos y con carácter del Levante siguen mejorando e impresionando año tras año", situando a cinco vinos de la DOP Jumilla entre las máximas puntuaciones del ranking.

La gran protagonista ha sido Bodegas Cerrón, cuyos vinos La Calera del Escaramujo 2024 y Los Yesares 2024 han sido reconocidos como Mejores Vinos Tintos del Año, con 98 puntos. Además, la bodega vuelve a alcanzar los 100 puntos con El Cerrico 2024, por su "asombrosa interpretación del Airén de viñas viejas", convirtiéndose en la segunda ocasión en la que este vino logra la máxima calificación.

También destaca la incorporación de Bodegas Casa Castillo, que participa por primera vez en esta cata y sitúa entre los vinos mejor valorados Las Gravas 2023 (97 puntos) y Casa Castillo Pie Franco 2023 (96 puntos).

En el nivel de 95 puntos figuran Muri Veteres 2022, de Bodegas Carchelo —reciente Medalla de Oro en el 32 Certamen de Calidad Vinos DOP Jumilla— y La Servil 2024, de Bodegas Cerrón.

El mejor vino relación calidad-precio también es de Jumilla

El reconocimiento a la DOP Jumilla se completa con el premio "Value Wine of the Year", concedido a Bruma Paraje Marín 2025, de Bodegas Viña Elena, elegido como el vino con mejor relación calidad-precio del año.

Esta distinción confirma la excelente evolución de los vinos jóvenes de la denominación, elaborados sin crianza en madera, que continúan consolidándose entre las propuestas más atractivas del panorama vinícola español.

Veintisiete vinos superan los 90 puntos

En total, 27 vinos de la DOP Jumilla han obtenido 90 puntos o más en el informe, reflejando el alto nivel de calidad alcanzado por la denominación.

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Además de las bodegas anteriormente mencionadas, figuran entre las mejor valoradas Finca Monastasia, Bodegas Xenysel, Parajes del Valle Bodegas y Viñedos, Bodegas Luzón y Bodegas Viña Elena, reafirmando el excelente momento que atraviesa la región. Otras bodegas de la DOP Jumilla con vinos puntuados por encima de los 85 puntos fueron Raíces Ibéricas, Dobledepérez Microbodega, Casa de la Ermita, Bodegas Bleda, Bodegas Salzillo, Bodegas Alceño, Bodegas San Dionisio, García Carrión Bodegas 1890 y Bodegas BSI.