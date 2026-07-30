El fondo soberano de Singapur ficha a la ex ‘número tres’ de Telefónica para ser su consejera en Cellnex

La ex ‘número tres’ y exjefa de Finanzas de Telefónica, Laura Abasolo, vuelve a estar directamente vinculada al sector de los telecos apenas siete meses después de su salida de la compañía. El consejo de administración de Cellnex ha nombrado a Abasolo nueva consejera dominical en representación del fondo soberano de Singapur GIC, que cuenta con un 7% del capital del grupo de torres de telecomunicaciones.

La nueva Telefónica comandada por Marc Murtra ejecutó de manera escalonada una remodelación de su alta dirección y los profundos culminaron el pasado diciembre con la salida de Laura Abasolo, ‘número tres’ de la compañía como directora general de Finanzas y Control ya desde la anterior etapa con José María Álvarez-Pallete al mando y tras más de 25 años en el grupo. Abasolo ahora se sentará en el consejo de administración de Cellnex en sustitución de Alexandra Reich, que ha ocupado el puesto durante los últimos cinco años.

Abasolo cuenta con treinta años de experiencia en finanzas, estrategia y operaciones, de los cuales más de un cuarto de siglo los ha desarrollado en el sector de las telecomunicaciones en Europa y América Latina. Cellnex ha destacado que su perfil refuerza al consejo de administración con una "visión combinada de gestión financiera y conocimiento operativo del sector”.

Pérdidas a la baja

Cellnex registró unas pérdidas de 97 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone recortar un 15,6% los 'números rojos' de 115 millones del año pasado. Entre enero y junio, la torrera aumentó un 2,9% sus ingresos totales, hasta los 2.209 millones, y elevó un 7,7% el resultado bruto de explotación después de arrendamientos (EbitdaaL), hasta alcanzar los 1.231 millones de euros.

La empresa ha anunciado el lanzamiento de un programa de recompra de acciones de 200 millones, respaldado por la “positiva evolución operativa del negocio y la liquidez disponible".El director financiero, Raimon Trias, ha explicado que la operación "eleva la remuneración total al accionista en 2026 a 1.000 millones", con lo que la empresa supera los objetivos anunciados en su momento. El dividendo de 2026 es de 500 millones, que se abonó el 15 de julio, y que ya ha completado el programa de recompra de acciones de 500 millones anunciado en noviembre.

El consejo de administración ha aprobado este jueves una reducción de capital mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco del anterior programa de recompra de 500 millones que acabó en julio. Una vez ejecutada la operación, el capital social será de 166 millones de euros, representados por 664,1 millones de acciones, con un valor nominal de 0,25 euros cada una.

Cellnex ha reiterado al mercado sus objetivos financieros para el cierre del ejercicio 2026 y 2027, con una previsión de ingresos de entre 4.075 y 4.175 millones de euros en 2026 y de entre 4.255 y 4.455 millones en 2027. El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado estimado se sitúa entre 3.425 y 3.525 millones de euros para 2026 y entre 3.605 y 3.805 millones para 2027, mientras que el flujo de caja libre recurrente apalancado (RLFCF) previsto asciende a 1.900-2.000 millones en 2026 y a 1.945-2.145 millones en 2027. El flujo de caja libre se sitúa en un rango de 600-700 millones de euros para 2026 y de 975-1.175 millones para 2027.