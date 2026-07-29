Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 abre con una caída del 1,5% lastrado por la tensión con Irán y CaixaBank se desploma un 6% tras publicar resultados
El petróleo vuelve a subir hasta los 87 dólares por barril tras una ola de ataques entre Irán y Estados Unidos anoche
Los títulos de Grifols se disparan un 7% tras disparar su beneficio un 30%
Monique Zamora Vigneault
Los mercados amanecen a otra jornada en rojo. El Ibex 35 ha seguido la estela de Asia y abre este miércoles con caídas, alejándose de la cota de los 19.800 puntos. El selectivo madrileño registra una caída del 1,50% en el primer tramo de la sesión hasta marcar los 19.400 puntos. Las ventas se producen después de que Estados Unidos afirmara haber interceptado durante la noche un ataque iraní contra bases militares, lo que impulsó de nuevo el precio del petróleo y provocó una caída de los bonos del Tesoro estadounidenses. El barril de Brent repuntó un 3% y ahora ronda los 87 dólares, tras encadenar tres días de descensos.
El mercado vuelve a poner el foco en la inflación y vuelve a operar con cautela. El cambio brusco de postura en el parqué llega a pocas horas de conocer la decisión sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este miércoles. El banco central estadounidense publicará su decisión sobre las 20.00 horas, hora peninsular española. El resto del Viejo Continente también vuelve a las caídas este miércoles, con recortes desde París hasta Milán.
Resultados récord
En Madrid, los inversores están analizando una oleada de resultados financieros. CaixaBank registró un beneficio neto récord de 3.203 millones en el primer semestre del año, un 8,5% más, según ha informado este miércoles la entidad valenciana. Los inversores se desprenden de títulos de CaixaBank, que amenece con una caída del 6% al no mejorar sus previsiones para el año.
Telefónica redujo un 75% las pérdidas a pesar de la salida de Latinoamérica, según ha informado la compañía que preside Marc Murtra este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las acciones del grupo suben en torno al 0,40% a primera hora. La jornada también viene acompañada de resultados de Endesa, Redeia y el gestor de los aeropuertos, Aena. Las acciones de Redeia caen un 1,30% tras conocer los resultados.
En el lado contrario, el valor que más sube en el índice este miércoles es la farmacéutica Grifols, cuyos títulos escalan un 7% tras disparar su beneficio semestral un 30%.
Fuertes caídas en Asia
Por otro lado, la situación del sector tecnológico sigue provocando una ola de ventas de acciones de semiconductores en Asia. El índice surcoreano Kospi sigue siendo el epicentro de la volatilidad y cerró el miércoles con una caída del 12%, lo que eleva las pérdidas totales del último mes al 36%. En Japón, el Nikkei también cayó, aunque en menor medida, un 2,6%. Esto se debió a los resultados del fabricante de chips SK Hynix, que no lograron convencer al mercado, a pesar de un aumento del beneficio neto del 557%.
Este pesimismo se extendió también a Wall Street, ya que los futuros registraron caídas en las primeras horas de la mañana en Madrid.
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Fuente: El Periódico
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