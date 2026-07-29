El Hotel Sercotel Alfonso XIII rinde homenaje al legado de Isaac Peral en un nuevo episodio de los Podcasts del Alfonso XIII

La historia, el patrimonio y la innovación se dieron cita en una nueva edición de los Podcasts del Alfonso XIII, el espacio de conversación impulsado por el Hotel Sercotel Alfonso XIII, desde el año 2024. En esta ocasión, el protagonista fue Diego Quevedo Carmona, historiador naval, investigador y uno de los grandes referentes en la divulgación de la figura de Isaac Peral y de la historia marítima de Cartagena.

Presentado por Tomás Martínez Pagán, el episodio ofreció un recorrido por la vida, la obra y el legado del inventor cartagenero, poniendo en valor la importancia de preservar su memoria y acercarla a las nuevas generaciones.

De izquierda a derecha- Diego Quevedo; Capitán de Navío Alfonso Carrasco; Eva Gargallo; Jesualdo Lizón, caracterizado como Isaac Peral; y Tomás Martínez Pagán, durante la grabación del podcast / La Opinión

A lo largo de la conversación, Diego Quevedo compartió con los asistentes su experiencia como colaborador en la Casa Museo Isaac Peral, un proyecto que ha hecho posible que Cartagena cuente, por fin, con un espacio dedicado a conservar y difundir el legado de uno de sus hijos más ilustres. El historiador explicó el origen de la iniciativa, la cesión de numerosas piezas procedentes de su colección personal y el valor cultural que representa este museo para la ciudad.

El episodio permitió, además, profundizar en la dimensión humana de Isaac Peral, en el carácter visionario de su invento y en las dificultades que encontró para desarrollar un proyecto que revolucionó la ingeniería naval y que situó a Cartagena en la historia de la innovación tecnológica.

Durante la entrevista también hubo espacio para reflexionar sobre el reconocimiento que hoy recibe la figura de Peral y sobre el papel que desempeña dentro de la identidad de Cartagena, especialmente a través del proyecto Cartagena Ciudad de Submarinos, que conecta el pasado naval de la ciudad con su presente y su futuro.

Como guiño a la figura del inventor, el episodio contó con la participación especial de Jesualdo Lizón, caracterizado como Isaac Peral, quien intervino en distintos momentos de la conversación aportando un formato original que permitió establecer un diálogo simbólico con el célebre marino cartagenero y acercar su pensamiento al público desde una perspectiva diferente.

La grabación se celebró en El Galeón, la emblemática coctelería-cafetería del Hotel Sercotel Alfonso XIII, en un formato con público en directo que continúa consolidándose como uno de los rasgos distintivos de este ciclo de encuentros. Representantes del ámbito cultural, institucional, empresarial y social de Cartagena asistieron a una sesión dedicada a reivindicar el valor del conocimiento, la historia y el patrimonio como elementos esenciales para comprender el presente y construir el futuro.

Tras la grabación, invitados y asistentes compartieron un espacio de networking acompañado del cóctel AlfonsoXIIIByMagoga, desarrollado junto al restaurante Magoga, único Estrella Michelin de Cartagena, reforzando el carácter experiencial y relacional de este formato.

Este nuevo episodio forma parte de la programación especial del 50.º aniversario del Hotel Sercotel Alfonso XIII, una iniciativa con la que el establecimiento continúa acercando al público a algunas de las personas, instituciones e historias que mejor representan la identidad de Cartagena.

Con más de dos años de trayectoria, los Podcasts del Alfonso XIII se han consolidado como una plataforma de referencia en la ciudad, reuniendo a destacadas personalidades del ámbito cultural, empresarial, institucional, científico y deportivo, y contribuyendo a crear un valioso archivo audiovisual sobre la historia, el talento y el patrimonio cartagenero.

Compás Comunicación coordina la producción, edición y difusión de los Podcasts del Alfonso XIII y de las acciones impulsadas con motivo del 50º aniversario del hotel.

El episodio completo con Diego Quevedo ya está disponible en los canales oficiales del Hotel Sercotel Alfonso XIII en YouTube y Spotify.

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