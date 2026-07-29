Ferrovial gana 258 millones en el primer semestre, menos de la mitad que hace un año, pese a la mejora operativa del negocio

Ferrovial obtuvo un beneficio neto de 258 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, menos de la mitad de los 540 millones registrados un año antes, según el informe de resultados del primer semestre presentado este martes tras el cierre del mercado estadounidense.

El descenso contrasta con la evolución del negocio operativo, donde el Ebitda (el beneficio generado por la actividad de la empresa antes de intereses, impuestos y otros gastos contables) ajustado creció un 16,6%, hasta los 746 millones de euros, mientras que el Ebit (el beneficio obtenido únicamente con la actividad del negocio, antes de intereses e impuestos) ajustado avanzó un 9,7%, hasta los 491 millones. Los ingresos en este periodo ascendieron a 4.701 millones de euros, un 5% más que hace un año, aunque un 11,3% más en términos comparables.

La compañía atribuye la caída del beneficio a que en el primer semestre de 2025 contabilizó importantes plusvalías derivadas de la rotación de activos, un efecto extraordinario que no se ha repetido este año. A ello se suma un resultado financiero más negativo (-214 millones de euros, frente a los -146 millones del mismo periodo de 2025), que también redujo el beneficio atribuible al accionista.

"Ferrovial ha completado una excelente primera mitad del año 2026, impulsada por el sólido desempeño de nuestros activos en Norteamérica", señaló el consejero delegado, Ignacio Madridejos, quien destacó además que la división de Construcción "ha conseguido una cartera de pedidos récord" y que la compañía sigue viendo "importantes oportunidades en proyectos greenfield complejos" y en el impulso de los modelos de colaboración público-privada en Estados Unidos.

Autopistas y construcción, motores del semestre

Pese al descenso del beneficio neto, el negocio ordinario mantuvo una evolución sólida. La división de Autopistas elevó sus ingresos un 15,8% interanual en términos comparables, hasta los 740 millones de euros, apoyada en los 357 millones de euros recibidos en dividendos de sus activos norteamericanos.

La autopista canadiense 407 ETR incrementó un 18,7% sus ingresos y un 24,4% su Ebitda, impulsada por las subidas de tarifas, y aprobó un dividendo de 550 millones de dólares canadienses para el tercer trimestre. En Texas, los carriles gestionados de Dallas-Fort Worth también registraron crecimientos de doble dígito en ingresos por transacción, por encima de la inflación estadounidense.

La división de Construcción mantuvo su rentabilidad objetivo, con un margen Ebit ajustado del 3,5%, y alcanzó una cartera de pedidos récord de 18.046 millones de euros, de la que Norteamérica concentra el 47,9%, Polonia el 22,9% y España el 14%.

En el lado más débil, el aeropuerto turco de Dalaman redujo su tráfico un 8,1% por el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los vuelos internacionales. Por su parte, la Nueva Terminal Uno (NTO) del aeropuerto JFK de Nueva York alcanza ya un avance del 92% en su construcción, con la vista puesta en marzo de 2027 para la entrada en funcionamiento de su primera fase.

La compañía cerró el semestre con una liquidez de 4.747 millones de euros y una posición neta de caja consolidada —excluyendo proyectos de infraestructuras— de 1.307 millones de euros, ligeramente inferior a los 1.341 millones con los que concluyó 2025.

Cambios en el consejo

Ferrovial aprovechó también la jornada para comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombramiento de Sanjay E. Sarma como nuevo consejero no ejecutivo, en sustitución de José Fernando Sánchez-Junco, que ha presentado su renuncia como consejero independiente.

Sarma, ingeniero mecánico formado en el Indian Institute of Technology, con un máster por Carnegie Mellon y doctorado por Berkeley, ha desarrollado su carrera en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde fue decano de Open Learning y fundador de los MIT Auto-ID Labs, un centro pionero en tecnologías de internet de las cosas. También es cofundador de Fortify-Grid y consejero de Aclara Resources.

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Por su parte, Sánchez-Junco, vinculado al grupo desde 2004 —primero en el consejo de Cintra y desde 2009 en el de Ferrovial—, había presidido la comisión de Nombramientos y Retribuciones y ejercido como consejero coordinador.