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El fabricante alemán BMW recortará 8.000 puestos de trabajo hasta finales de 2027

La reducción de plantilla deberá empezar en octubre de este año y se espera con ello que a partir de 2028 se consiga un ahorro de 1.000 millones de euros anuales

La carrocería de un coche es transportada por una línea de montaje sobre las cabezas de los empleados en la planta que la fabricante de automóviles BMW

La carrocería de un coche es transportada por una línea de montaje sobre las cabezas de los empleados en la planta que la fabricante de automóviles BMW / PETER ENDIG / EFE

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EFE

Berlín

El fabricante de automóviles alemán BMW recortará 8.000 puestos de trabajo en diversas partes del mundo tras un acuerdo logrado entre la compañía y el comité de empresa, informa este miércoles el periódico económico "Handelsblatt", que cita a fuentes del consorcio no identificadas.

El recorte de puestos de trabajo deberá empezar en octubre de este año y se espera con ello que a partir de 2028 se consiga un ahorro de 1.000 millones de euros anuales.

El plan es combinar programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas.

Las bajas indemnizadas tendrán lugar sólo en Alemania y deberán representar la mayor parte de los recortes.

Al programa de bajas indemnizadas se destinaran 1.000 millones de euros, según las fuentes citadas por el periódico.

En Alemania, BMW tiene 80.000 trabajadores y el plan de recorte de plantilla deberá afectar ante todo a aquellos empleados que no trabajan directamente en la producción de automóviles.

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Los problemas de BMW tienen que ver ante todo con la crisis del negocio en China, que en los mejores años llegó a representar cerca de la mitad de los beneficios de la compañía.

Fuente: El Periódico

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