Repsol obtiene un resultado neto de 2.201 millones de euros

En el primer semestre de 2026, la actividad de Repsol se ha visto influida por la incertidumbre derivada principalmente del conflicto en Irán y la persistencia de la guerra en Ucrania y los ataques a las refinerías rusas, que ha tensionado los mercados energéticos internacionales provocando escasez de productos e incrementando la volatilidad de los precios del petróleo, el gas, el gasóleo y el queroseno, principalmente.

A pesar de la complejidad del entorno, Repsol ha vuelto a demostrar su fortaleza al obtener unos sólidos resultados, avanzar en sus prioridades estratégicas y responder a las necesidades energéticas de la sociedad.

El resultado neto se ha situado en 2.201 millones de euros entre enero y junio, reflejando el aumento de los precios del crudo sobre el valor contable de las existencias almacenadas, lo que ha generado un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros. Este resultado contrasta con los 603 millones obtenidos en el primer semestre del año pasado, condicionados por la caída de los precios del crudo, que conllevó un efecto patrimonial negativo de 394 millones de euros; así como por el impacto del apagón general del 28 de abril de 2025.

El resultado neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, ha sido de 2.711 millones de euros en el semestre. En concreto, el resultado neto ajustado del área de Exploración y Producción (Upstream) alcanzó 673 millones de euros, un 6,7% más que el primer semestre del año anterior. El resultado neto ajustado del negocio Industrial se situó en 1.683 millones de euros, impulsado principalmente por los mayores márgenes de refino, lo que compara con los 235 millones de euros del mismo periodo de 2025, impactados negativamente por los apagones eléctricos del año pasado. El área de Cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1%, hasta 369 millones de euros en el semestre. Generación Baja en Carbono registró un resultado neto ajustado de 6 millones de euros.

En este contexto de incertidumbre, la compañía ha seguido trabajando para asegurar la continuidad del abastecimiento energético, en un momento clave para el turismo español, y ha contribuido a que España afronte la escasez de productos, especialmente diésel y queroseno, desde una posición más fuerte que el resto de Europa. Para ello, ha destinado 2.400 millones de euros entre enero y junio a incrementar sus inventarios con el fin de maximizar la materia prima disponible en sus refinerías.

Al mismo tiempo, Repsol también ha puesto en marcha medidas para aliviar el impacto de la volatilidad de los precios de los combustibles. Desde finales de marzo, ha aplicado descuentos adicionales a los habituales a sus clientes particulares que utilizan la aplicación Waylet como método de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de la compañía en España, así como a los profesionales a través de la tarjeta de fidelización Solred. En conjunto, en dos meses, la compañía ha destinado 50 millones de euros a apoyar a sus clientes. Además, acaba de lanzar una nueva campaña que permite duplicar el ahorro en combustible durante los fines de semana comprendidos entre el pasado 17 de julio y el 30 de agosto, período en el que se producen millones de desplazamientos en la red viaria de España.

Repsol también ha planteado mejoras en las condiciones de sus empleados a través de un preacuerdo con la representación social, que será la base para la firma y aplicación del XI Acuerdo Marco, que establece avances en salarios, conciliación e inclusión.

En el primer semestre, Repsol ha registrado deterioros y provisiones por valor de 1.333 millones de euros, principalmente en el negocio de Química y en Generación Baja en Carbono en Chile. En Química, el encarecimiento de las materias primas y la contracción de la oferta causados por el conflicto en Oriente Medio han agravado la sobrecapacidad y la pérdida de competitividad de la industria química europea y han erosionado de forma estructural los márgenes del negocio.

La deuda neta se situó en 3.667 millones de euros al cierre del segundo trimestre, 1.133 millones inferior a la del primer trimestre del año, debido principalmente a una sólida generación de caja y a la desconsolidación de deuda procedente del acuerdo con Masdar para su entrada con un 49,99% en una cartera renovable en operación en España.

Durante los seis primeros meses del año, la compañía ha realizado una contribución fiscal total de 6.602 millones de euros entre tributos y cargas públicas asimilables; de ellos, el 70% (4.632 millones de euros), en España.

Refuerzo de la seguridad de suministro

El conflicto de Irán y la continuación de la guerra en Ucrania han vuelto a poner de manifiesto la importancia de la seguridad de suministro, la necesidad de contar con fuentes energéticas diversificadas y con recursos domésticos, y la relevancia de proteger la capacidad de refino en la Unión Europea. En la actualidad, este sector estratégico para Europa se encuentra sometido a una fuerte presión. Desde 2009 se han cerrado 35 refinerías en el continente, lo que representa una reducción del 20% de la capacidad, mientras se ha intensificado la competencia global.

Repsol cuenta con uno de los sistemas de refino más eficientes y avanzados de Europa, diseñado para transformar el petróleo y las materias primas alternativas en productos esenciales para la sociedad. Las cinco refinerías de la compañía en España −en las que ha invertido una media de 1.000 millones de euros anuales en la última década− tienen una alta flexibilidad para adaptar la producción de combustibles a la demanda.

A través de estas inversiones, Repsol puede procesar un gran número de crudos diferentes. El 60% del petróleo procesado en las refinerías de la compañía procede de América, principalmente de Estados Unidos, México y Brasil; y un 30%, del norte de África, especialmente de Libia. Además, los esquemas de conversión profunda de las refinerías de la compañía permiten maximizar el aprovechamiento de cada barril y obtener una mayor proporción de productos de alto valor como el diésel y el queroseno, que en estos meses han sido altamente demandados por la sociedad. Esta actividad sostiene más de 6.500 empleos directos en España, lo que refuerza su papel económico y social, además de energético.

Avances sólidos en los proyectos clave en Exploración y Producción

Una de las prioridades de Repsol es contar con una cartera diversificada de crudos. En los últimos años, el negocio de Exploración y Producción ha focalizado sus esfuerzos en mejorar su cartera de activos, aumentar la calidad y la rentabilidad de los barriles producidos y reducir la intensidad de carbono de sus operaciones. En consecuencia, ha disminuido su exposición geográfica de 18 a 10 países, concentrando las operaciones en geografías con mayores ventajas competitivas y posibilidades de crecimiento.

La producción total en el segundo trimestre del año se ha situado en 558.000 barriles equivalentes de petróleo al día (bepd), el mayor volumen en los últimos dos años y un 4% superior al trimestre anterior. Este incremento se apoya en el avance de proyectos clave, que incorporan nuevos barriles a corto plazo y respaldan la producción a medio y largo plazo.

Estados Unidos aporta el 37% del volumen total, más de 200.000 bepd. Uno de los proyectos estratégicos de Repsol en este país es Pikka, en Alaska, cuya primera fase comenzó a producir petróleo en mayo. La producción actual ronda los 20.000 barriles brutos equivalentes de petróleo e irá aumentando hasta alcanzar 80.000 barriles de petróleo brutos al día en el tercer trimestre del año. Este activo equivaldrá al 19% de la producción actual de Alaska, aportando los primeros nuevos volúmenes significativos de crudo en décadas en este estado norteamericano. En la misma formación, se ha finalizado con éxito el pozo exploratorio Quokka-1, al este de Pikka, aumentando así el potencial de los activos de Repsol en Alaska. Además, el compromiso de Repsol con este estado se ha visto reforzado tras la obtención de 42 nuevas licencias de exploración en la última ronda federal, que respaldan los planes de desarrollo futuro.

En Brasil, la compañía avanza en Raia, en la cuenca de Campos, que, cuando entre en operación en 2028, podría convertirse en una de las principales fuentes de gas natural del país, con una producción neta prevista para Repsol de entre 40.000 y 50.000 bepd.

En Libia, la compañía ha resultado adjudicataria de dos nuevos bloques de exploración en la primera ronda de licencias de las últimas dos décadas.

En Venezuela, la producción se ha mantenido en línea con el año anterior (71.000 bepd). Ni los activos ni los empleados de la compañía se han visto afectados por el terremoto que ha asolado el país y que ha llevado a la compañía a movilizar aviones para transportar ayuda y gestionar el envío de contenedores por vía marítima con todo tipo de material.

En el marco de la licencia general emitida por la Administración estadounidense, Repsol ha firmado entre enero y junio tres acuerdos con el gobierno venezolano y la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) para aumentar la producción de gas natural y de petróleo. El primer acuerdo tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en el activo Cardón IV (participado al 50% por Repsol y Eni) y definir los mecanismos de pago, incluyendo la asignación progresiva de cargamentos de crudo. El segundo permite a Repsol retomar el control de las operaciones en el activo de Petroquiriquire, incrementar su producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago. El tercero permitirá evaluar la posibilidad de desarrollar el área de Horcón.

En mayo, Repsol ha recibido el primer cargamento de crudo procedente de Venezuela como pago por el gas producido en Cardón IV y prevé otros cuatro más en lo que queda de año: uno de ellos para financiar el 10% del incremento de la producción de gas y tres más para monetizar la producción actual.

Para 2026 y en el conjunto del grupo, la compañía prevé alcanzar una producción neta global de entre 560.000 y 570.000 bepd. En las primeras semanas de julio, la producción ha superado los 580.000 bepd.

Nuevos pasos adelante en el área industrial

Los activos industriales son clave en el portafolio de Repsol. Durante el semestre ha puesto en marcha su segunda planta de combustibles renovables en España, en el complejo industrial de Puertollano. Tras una inversión de 130 millones de euros, cuenta con una capacidad de producción anual de 200.000 toneladas, que se suma a la planta ya operativa en Cartagena desde 2024. Repsol evalúa un tercer proyecto de combustibles renovables en el país.

En enero, Repsol aprobó la decisión final de inversión de su segundo electrolizador a gran escala, que instalará en su refinería de Petronor. La nueva infraestructura, de 100 MW, ha sido reconocida por la Comisión Europea como Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés) y cuenta con el respaldo del Gobierno de España, que ha aportado 160 millones de euros a través de fondos NextGenerationEU. El electrolizador tendrá capacidad para producir 15.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, que se emplearán, principalmente, en los procesos de la propia refinería. En mayo Petronor también inauguró su planta de ecoáridos, la primera instalación de la Unión Europea que fabrica áridos sintéticos a partir de residuos industriales y CO 2 capturado.

Evolución del modelo multienergético

Repsol sigue avanzando para proporcionar a sus clientes todas las energías que necesitan para la movilidad, el hogar y la empresa, y para convertirse en su único proveedor energético. La compañía tiene en la actualidad más de 4.400 estaciones de servicio. En España, el 64% ofrecen soluciones multienergéticas y cerca de 1.700 comercializan combustible de origen 100% renovable. Asimismo, cuenta con 5.900 plazas electrificadas de acceso público en España y Portugal y más de 400 ubicaciones con Autogas.

A pesar de la volatilidad de los precios de los combustibles como consecuencia del conflicto de Irán, la demanda a corto plazo ha continuado estable, en parte por las medidas de ayuda adoptadas por el Gobierno español y a las que Repsol, una vez más, se adelantó con descuentos adicionales que suman ya 50 millones de euros.

Entre marzo y junio la compañía ha incorporado 116.000 nuevos clientes de electricidad y gas, alcanzando los 3,3 millones, un 18% más que en junio de 2025. La potencia comercializada por Repsol ha crecido un 31% respecto al primer semestre de 2025, hasta 5.094 GWh. Asimismo, el número de clientes digitales ha alcanzado los 11,6 millones al final del semestre, una cifra un 15% superior a la del mismo periodo del año pasado, principalmente en Waylet, app a través de la cual se están aplicando los descuentos.

Generación Baja en Carbono: acuerdo con Masdar

A lo largo del semestre, Repsol ha puesto en operación nuevos proyectos renovables en España y Estados Unidos, superando los 6.000 MW en total. Destaca el inicio de la operación comercial de su proyecto Pinnington Solar (825 MW), situado en Texas, lo que representa un hito significativo en la estrategia de la compañía al alcanzar 2.000 MW en operación en el sector de las energías renovables en Estados Unidos.

También ha continuado dando pasos en su estrategia de gestión de la cartera de activos con el cierre de la rotación de la instalación fotovoltaica Outpost (629 MW), en Texas, en el primer trimestre y, en el segundo, el acuerdo con Masdar para su entrada con un 49,99% en 705 MW en operación en España. Esta operación ha valorado el portafolio, compuesto por 13 parques eólicos (402 MW) y seis plantas solares fotovoltaicas (303 MW), en 849 millones de euros. Desde la primera rotación en noviembre de 2021, Repsol ha incorporado socios en dos terceras partes de su cartera de renovables, con una tasa de retorno media del capital superior al 10%, lo que pone en valor su atractivo.

Compromiso con los accionistas

En línea con su objetivo de remuneración a los accionistas, que establece un aumento del dividendo en efectivo de un 3% anual entre 2026-2028, Repsol abonó en enero el primer dividendo en efectivo previsto para 2026, de 0,5 euros brutos por acción; el segundo, en julio, de 0,551 euros por acción, sitúa la retribución total en 1,051 euros brutos por acción en el año, un aumento aproximado del 8% respecto a 2025. Además, a este importe se sumará un pago en enero de 2027 de otros 0,53 euros brutos por acción, tras su aprobación en la Junta General de Accionistas.

Noticias relacionadas

Este dividendo en efectivo se complementa con recompras de acciones. Así, el pasado martes concluyó un programa de recompra de acciones propias por importe de 350 millones de euros. A esta operación se le sumará un nuevo programa de recompra de acciones por importe de hasta 500 millones de euros aprobado ayer por el Consejo de Administración. Estos dos programas supondrían llevar a cabo recompras de títulos por importe de hasta 850 millones de euros para reducir capital en 2026. Además, la compañía prevé anunciar una tercera recompra de acciones en octubre para alcanzar el rango comprometido de distribución a los accionistas del 30% al 40% del flujo de caja de las operaciones.