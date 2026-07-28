MasOrange eleva sus ingresos un 1,3% en plena toma de control total de Orange

MasOrange encara el inicio de una nueva etapa y lo hace mejorando sus cuentas. Orange acaba de tomar el control total de la teleco española -la mayor por número de clientes- tras absorber el 50% que estaba en manos de los antiguos grandes accionistas de MásMóvil. Y en los primeros resultados financieros presentados tras la revolución accionarial, la compañía desvela un incremento del 1,3% de sus ingresos totales en el primer semestre del año, hasta alcanzar los 3.763 millones de euros.

Una mejora de la facturación que se asienta por el fuerte crecimiento de las ventas de dispositivos y en el negocio mayorista, y pese al descenso de los ingresos por servicios (el negocio minorista tradicional de servicios de telecomunicaciones). Los ingresos por venta de dispositivos se dispararon hasta junio un 14,3%, hasta los 642 millones, y los del negocio mayorista lo hcieron un 13,2%, hasta los 312 millones. La teleco obtuvo unos ingresos por servicios de 2.793 millones de euros, casi un 5% por debajo de los 2.937 millones alcanzados en la primera mitad del año pasado.

Durante el mes de junio, el primero desde la integración total efectiva de MasOrange en el grupo Orange, el ritmo de crecimiento de los ingresos totales se aceleró hasta registrar un incremento del 2%, hasta los 648 millones de euros. Y en el caso de los ingresos por servicios del mes pasado se mantuvieron estables, con 462 millones de euros. A comienzos de junio, Orange completó la adquisición del 50% de MasOrange que estaba en manos de los fondos KKR, Cinven y Providence, a través de la sociedad Lorca, por 4.250 millones de euros y pasó a controlar el 100% del capital del operador.

MasOrange redujo un 3,1% en términos interanuales su resultado bruto de explotación después de arrendamientos (ebitdaaL), que cerró el primer semestre en 1.063 millones de euros, afectado por "impactos contables no recurrentes" y que no reflejan la evolución del negocio. En junio, ya sin este ipmacto contable, la rentabilidad del grupo reflejada en el ebitdaaL aumentó un 2,2%, hasta los 225 millones de euros.

MasOrange mejoró forma relevante su capacidad de generación de caja, con un aumento del 1,8% respecto al año anterior, hasta superar los 472 millones de euros, reforzando la capacidad de inversión y creación de valor de la compañía. En el mes de junio, este parámetro registró un fuerte crecimiento hasta alcanzar los 146 millones de euros, un 25,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

Sumando 83.000 clientes

Durante el segundo trimestre del año, MasOrange incorporó 83.000 nuevos clientes, 70.000 de móvil pospago y 13.000 de banda ancha fija, así como 215.000 clientes de nuevos servicios (energía, seguros, alarmas, servicios financieros y salud). La compañía contaba entonces con más de 33 millones de líneas totales -excluyendo las líneas 'M2M'-, de las que 26 millones eran de móvil, con cerca de 22 millones en el segmento de pospago, y más de 7,1 millones de banda ancha fija. El total de líneas gestionadas por MasOrange superó los 47 millones (incluyendo 'M2M'), lo que la consolidó como el operador español con la mayor base de clientes de España y con los niveles más altos de satisfacción.

"MasOrange sigue creciendo y creando valor en un entorno altamente competitivo. Hemos reforzado nuestro liderazgo en el mercado español impulsado por el crecimiento de nuestras principales áreas de desarrollo, especialmente B2B y los nuevos negocios, manteniendo también el liderazgo en la satisfacción de los clientes en España", ha afirmado el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger.

Sinergias de 430 millones

Orange prevé cerrar el ejercicio con 430 millones de euros en sinergias derivadas de la fusión de MásMóvil y Orange España para la creación de la actual MasOrange. Una cifra que se acerca, apenas 70 millones por debajo del objetivo inicial de 500 millones que pretende alcanzar al final del proceso de integración de su filial española.

MasOrange ha asegurado que mantiene un firme compromiso con la inversión, la innovación y el desarrollo de la economía y la digitalización en España, una posición de liderazgo que se traduce en un compromiso con el desarrollo económico, digital y del empleo en el país, donde la compañía invierte alrededor de 1.200 millones de euros al año.

Esta inversión, así como la apuesta de MasOrange por el desarrollo de los servicios más innovadores y el despliegue de las redes más avanzadas (fibra XGSPON, 5G Advanced, OpenRAN, Open Gateway), han sido decisivos para situar a España a la vanguardia de la transformación digital. MasOrange cuenta con la mayor cobertura de banda ancha en España, con más de 32 millones de hogares con fibra óptica y cerca del 94% de cobertura de población 5G.

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Un esfuerzo inversor que, según la compañía, se materializa hoy en proyectos de vanguardia como la finalización del 'Plan Único 5G Rural' para conectar a 1.500 municipios, el lanzamiento de Orange Cyberdefense España o el despliegue pionero de la inteligencia artificial (IA), consolidando a MasOrange como el gran motor de la transformación digital de la sociedad y las empresas españolas.