Universae impulsa la formación de TCAE para responder a la falta de profesionales y la sobrecarga de las plantillas en el sector

Solo el 25,45% de las TCAE considera que siempre o casi siempre hay profesionales suficientes para prestar cuidados de calidad, y casi tres de cada cuatro señalan que las limitaciones de plantilla dificultan la atención necesaria y aumentan la sobrecarga asistencial. Estas son algunas de las conclusiones del informe Situación del Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (PTCAE) en España 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad, que también apunta a la necesidad de adecuar la formación a la realidad asistencial. En este contexto, Universae, Formación Profesional, refuerza su compromiso con la capacitación de perfiles sanitarios esenciales mediante una oferta orientada a la práctica, a la empleabilidad y a las necesidades reales del sistema de salud, impulsando su formación para Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería con el Grado Medio Auxiliar de Enfermería a distancia.

Según el informe de Sanidad, la media de edad en TCAE se sitúa en los 47 años, reflejando así una falta de relevo generacional al que Universae, como institución docente, contribuye a dar solución a través de la formación que ofrece. Ello es especialmente relevante en un contexto general de envejecimiento de la población, que supondrá un importante incremento de la carga asistencial, provocando que la figura del auxiliar de enfermería sea cada vez más necesaria para garantizar una atención de calidad y responder a las necesidades de cuidados de la sociedad.

Formación completa

El Grado Medio Auxiliar de Enfermería a distancia está orientado a preparar al alumnado para colaborar estrechamente con equipos sanitarios y proporcionar cuidados básicos, incorporando técnicas de aseo, movilización, control de constantes vitales y traslado de pacientes con foco en la seguridad y el bienestar. La formación incluye también competencias de asistencia clínica e instrumental, como la colaboración en la preparación de materiales y la administración de medicamentos por vía oral y tópica, así como el cumplimiento de protocolos de limpieza, desinfección y esterilización siguiendo normativas de control de infecciones.

Junto a la vertiente asistencial, Universae incorpora competencias vinculadas al apoyo psicológico y el acompañamiento, promoviendo técnicas de comunicación empática con pacientes y familiares en momentos vulnerables. Asimismo, se trabajan aspectos orientados a la promoción de la salud y al apoyo familiar, con educación para el autocuidado, la prevención de enfermedades y la orientación necesaria para favorecer la sintonía entre el ámbito profesional y el entorno personal del paciente.

UNIVERSAE gestiona acuerdos con entidades líderes para asegurar una inmersión real en la profesión, con opciones de prácticas en hospitales, clínicas y grupos sanitarios de referencia a nivel nacional. Ejemplo de ello es el reciente convenio con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que facilita que el alumnado de titulaciones sanitarias realice su fase de formación en empresa en hospitales y centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid.

Francisco Cámara, CEO de Universae, declara: “La calidad de la atención sanitaria del futuro depende, en gran medida, de la preparación de los profesionales que hoy están en formación. Desde Universae trabajamos para que los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería adquieran no solo los conocimientos necesarios, sino también las competencias prácticas que exige el entorno sanitario actual. Nuestra apuesta pasa por una formación experiencial, con prácticas de alto valor en instituciones de referencia”.

Un engranaje imprescindible en la sanidad

De acuerdo con el informe elaborado por Sanidad, en 2025 trabajaban en España alrededor de 168.000 TCAE, de las cuales más de 136.000 desarrollaban su actividad en el ámbito sanitario del Sistema Nacional de Salud. Se trata de una profesión altamente feminizada, con nueve de cada diez profesionales siendo mujeres. El documento también enmarca este análisis en un contexto de aumento de la demanda de cuidados, asociado al envejecimiento de la población y al incremento de la cronicidad y la dependencia.

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Por otro lado, el informe destaca que las TCAE señalan como principales prioridades el reconocimiento de las competencias (principal prioridad para el 60,44%), la adecuación de cargas de trabajo y plantillas (52,67%) y el desarrollo de una carrera profesional específica (43,22%).