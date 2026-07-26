Thader incrementa un 15% las ventas de sus operadores durante el primer semestre de 2026

El Centro Comercial Thader, propiedad de Silicius Real Estate, cerró el primer semestre de 2026 con un incremento del 15% en las ventas de sus operadores respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance sitúa al activo como el centro comercial con mayor crecimiento dentro del porfolio del grupo de inversión Silicius.

El buen comportamiento de la actividad comercial se ha visto acompañado por un aumento del 5% en la afluencia de visitantes. Esta evolución refleja la capacidad del centro para seguir ampliando su oferta y generar nuevos motivos de visita mediante la combinación de comercio, restauración, ocio, deporte y servicios.

La oferta cinematográfica registró también una evolución especialmente favorable. El número de espectadores de Neocine Thader creció un 34% durante los seis primeros meses del año, el mayor incremento de los tres centros comerciales de Silicius.

«Los resultados alcanzados por Thader durante el primer semestre muestran la fortaleza de su propuesta comercial y su capacidad para evolucionar junto a la ciudad. Las nuevas aperturas, la ampliación de los servicios y las iniciativas desarrolladas con entidades y operadores locales están consolidando el centro como un espacio de referencia para los murcianos», señala Mayte Forján, Asset Manager de Centros Comerciales de Silicius.

Nuevas experiencias y mayor vinculación con Murcia

Durante el semestre, Thader impulsó distintas iniciativas dirigidas a reforzar su conexión con la sociedad murciana y atraer a públicos diversos.

Entre las acciones más destacadas se encuentran su colaboración con la Carrera de la Mujer, para la que el centro acogió la recogida de dorsales, y la celebración del K-Pop Fest, una propuesta de ocio juvenil con concursos, exhibiciones y actividades temáticas.

Asimismo, Thader puso en marcha El Escaparate, una iniciativa dirigida a que emprendedores y pequeños negocios de la Región de Murcia puedan probar sus proyectos en un entorno comercial real.

Ampliación de la oferta comercial, de ocio y servicios

El centro ha reforzado también su mix con las aperturas de SportCity, Dunkin’, Innova y The Floor is Lava, un nuevo espacio de ocio interactivo de 190 metros cuadrados equipado con suelos LED y diferentes salas de juego.

A estas incorporaciones se sumarán próximamente Nutriactivity y el Centro Universitario de tratamiento oncológico UAPO-UCAM, que ampliarán los servicios vinculados a la salud y el bienestar.También abrió recientemente el restaurante DéBund3, un nuevo restaurante asiático.

Uno de los principales hitos de los próximos meses será la apertura de B&B HOTEL Murcia Thader, que incorporará el uso hotelero al complejo y reforzará su carácter de espacio de uso mixto, integrando comercio, restauración, ocio, servicios y alojamiento.

El porfolio comercial de Silicius eleva sus ventas un 13%

Los resultados de Thader se enmarcan en el crecimiento generalizado del porfolio comercial de SILICIUS. Durante el primer semestre de 2026, las ventas agregadas de los operadores de Thader, Bahía Plaza y La Fira aumentaron un 13% respecto al mismo periodo del año anterior. La afluencia conjunta creció un 4% y el número de espectadores de las salas de cine avanzó un 30%.

Noticias relacionadas

Con esta evolución, Silicius continúa avanzando en su estrategia de gestión activa, actualización y diversificación de sus centros comerciales, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y contribuir al crecimiento de sus operadores.