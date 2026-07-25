ENAE gradúa a más de 200 alumnos de 20 nacionalidades en una noche marcada por la peor ola calor del verano

ENAE Business School celebró este jueves su ceremonia de graduación de la promoción 2025/2026, un acto que reunió a más de 200 titulados procedentes de 20 nacionalidades distintas y a más de 600 asistentes entre familiares, profesorado, autoridades y representantes empresariales.

La cita, cargada de simbolismo y emoción, se desarrolló en la jornada más extrema de la ola de calor que atraviesa la Región, con termómetros que llegaron a marcar 44 grados y un episodio de lluvia que, lejos de deslucir la velada, terminó siendo parte del recuerdo de una noche que muchos de los presentes calificaron como inolvidable por motivos que iban mucho más allá del clima.

El encargado de inaugurar la ceremonia fue Antonio Ballester, presidente de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia (Fuerm), entidad sin ánimo de lucro a la que pertenece ENAE. En su intervención, Ballester puso el acento en la diversidad de la promoción y advirtió de que, en plena efervescencia de la inteligencia artificial, “la tecnología puede transformar una empresa, pero solamente las personas pueden decidir para qué debe transformarse”.

El presidente de Fuerm repasó además el impacto de los programas de digitalización impulsados por ENAE en los últimos tres años, que han formado a cerca de 4.000 profesionales de la Región, y recordó los reconocimientos internacionales cosechados por la escuela, entre ellos la calificación de cinco estrellas de QS y la séptima posición en España del Executive MBA en el ranking QS Executive MBA. Ballester cerró su discurso invitando a los graduados a sumarse a ENAE Alumni, a la que definió como el verdadero legado de su paso por la escuela.

El plato fuerte de la velada fue la intervención de Ricardo Navarro, antiguo alumno del Executive MBA (2003/2004) y hoy vicepresidente senior y director general de la división de Data Centers de Generac Power Systems en Estados Unidos, elegido padrino de la promoción.

Navarro repasó su trayectoria desde que empezó como camarero en Inglaterra con 200 euros en el bolsillo hasta su actual responsabilidad al frente del negocio de centros de datos de una multinacional presente en más de 150 países. Estructuró su mensaje en tres historias (actitud, aptitud y suerte) y dejó una idea central: “tratad a todo el mundo como os gustaría que os trataran a vosotros”. Navarro aprovechó también su intervención para introducir el concepto de zettabyte como medida del crecimiento exponencial de datos, se esperan más de 200 zettabytes nuevos solo este año, y lanzó un reto directo al presidente de la Comunidad, López Miras, para convertir Murcia en un nuevo polo nacional de centros de datos de nueva generación.

Pedro López, responsable de Empleo y Responsabilidad Social Corporativa de ENAE, tomó la palabra para repasar el balance del curso 25/26 en materia de voluntariado y sostenibilidad: desde la V edición del Árbol Solidario junto a Astrapace, que recaudó más de 2.500 euros para una grúa de rehabilitación; hasta las colaboraciones con la Fundación Jesús Abandonado, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación Infantil Ronald McDonald o el programa de becas para desempleados desarrollado junto al SEF, del que forman parte varios de los graduados presentes en la sala.

En este bloque se entregaron certificados a los alumnos voluntarios y sendos reconocimientos a Astrapace, por su 45 aniversario, y a Elifab, por su apuesta por la formación de su plantilla a través de un Professional MBA a medida.

Por su parte, la intervención de Mar Abad, presidenta de ENAE Alumni, puso en valor la asociación apelando a su propia trayectoria: entró en ENAE como becaria, llegó a ser adjunta a dirección y hoy dirige su propia empresa además de presidir Alumni.

Abad utilizó la reciente final del Mundial como metáfora para hablar del esfuerzo invisible que hay detrás de cualquier logro y reivindicó lo que denominó “capital relacional” como el activo más rentable que los graduados van a construir en su carrera. “Un título abre puertas. Pero las personas… las mantienen abiertas”, resumió, antes de invitar a los presentes a entender Alumni no como una cuota anual, sino como un equipo al que recurrir a lo largo de toda su trayectoria profesional.

La ceremonia dio también protagonismo a los propios alumnos. Florlila Rodríguez, en representación de los estudiantes internacionales, agradeció la acogida de España y de ENAE “con los brazos abiertos” y reivindicó la mejora continua como suma de pequeñas decisiones diarias. Por su parte, Almudena García Duque, que cursó el Executive MBA compaginándolo con su trabajo y sus tres hijos, resumió su experiencia en tres aprendizajes: las personas, el respaldo familiar detrás de cada diploma y la propia transformación personal; y renombró las siglas de la escuela: Esfuerzo, Nunca dejar de aprender, Atreverse y Equipo.

Antes de dar paso a la entrega de diplomas, la organización proyectó un vídeo con el que presentó en sociedad ENAE PASS, un nuevo programa de suscripción pensado para que los antiguos alumnos puedan seguir formándose sin necesidad de cursar un máster completo.

A través de esta plataforma, los egresados tendrán acceso a las grabaciones de las clases de los distintos másteres de la escuela, lo que les permitirá actualizar conocimientos en su área de especialización con la misma calidad docente que ofrece un programa presencial, pero con la flexibilidad de un formato bajo demanda.

Aunque no se desveló la fecha ni las condiciones de acceso, desde ENAE confirmaron que el proyecto se lanzará próximamente y que estará disponible para todos sus graduados, incluidos los que este jueves recogían su diploma.

Tras la intervención de los alumnos y la proyección de ese vídeo, la ceremonia dio paso a la entrega de diplomas por másteres, con mención de honor para los mejores expedientes de cada programa, en un desfile que se prolongó durante buena parte de la noche pese al calor sofocante que se dejaba sentir tanto dentro como fuera del recinto.

El acto se cerró con la intervención de Luis Alberto Marín, consejero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que puso en valor la trayectoria de ENAE y volvió a declarar, una vez más, su cariño personal por la escuela ante los presentes. / La Opinión / GLORIA NICOLAS

El acto se cerró con la intervención de Luis Alberto Marín, consejero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que puso en valor la trayectoria de ENAE y volvió a declarar, una vez más, su cariño personal por la escuela ante los presentes.

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La velada terminó con una cena-cóctel en la que, graduados, familiares y profesorado prolongaron la celebración con el calor sin dar tregua. La jornada quedará marcada tanto por las temperaturas extremas como por la que muchos de los asistentes definieron como una de las promociones más internacionales de la historia de la escuela.