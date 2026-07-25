DéBund3 llega a Thader con una propuesta de cocina asiática inspirada en Shanghái
Uno de los ejes de su propuesta es el umami, conocido como el quinto sabor: una experiencia intensa, equilibrada y profundamente sabrosa
El Centro Comercial Thader amplía su oferta gastronómica con la apertura de DéBund3, un nuevo Asian Bistro Restaurant inspirado en Shanghái cuyo principal eje de propuesta es el umami, conocido como el quinto sabor. Una experiencia intensa, equilibrada y profundamente sabrosa que conecta con la esencia de la cocina asiática. Bajo el mensaje ‘Prueba el quinto sabor’, DéBund3 invita a los visitantes de Thader a acercarse a una cocina diferente, con platos que combinan tradición, producto y una presentación actual.
Entre sus especialidades destaca una amplia selección de dim sum, pequeñas elaboraciones tradicionales cuyo nombre significa literalmente «tocar el corazón». Servidos al vapor, fritos o a la plancha, estos bocados nacieron para acompañar el té y hoy son uno de los grandes símbolos de la gastronomía asiática.
La llegada de DéBund3 refuerza la diversidad gastronómica de Thader y amplía las opciones disponibles para quienes visitan el centro comercial para comer, cenar o completar su jornada de compras y ocio.
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