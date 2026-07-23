El nuevo hotel de Grupo Fuertes y Satocan en Tenerife con vistas al Atlántico

Costa de San Miguel de Abona, en Tenerife, recibe a The Salmar. Este nuevo complejo de cuatro estrellas superior, adquirido en copropiedad por el holding Grupo Fuertes y el grupo canario Satocan, se ha sometido a un ambicioso proyecto de reforma integral orientado a fundirse con el entorno de manera armónica. Se ha preservado intacta su característica fachada blanca, mientras que el diseño de interiores se ha desarrollado bajo una estética marcadamente doméstica y acogedora. El objetivo del diseño es evocar la calidez y el confort de esos rincones especiales que cualquiera desearía para su propio hogar.

Con una ubicación privilegiada frente a una cala resguardada, en primera línea de mar, la estancia en The Salmar se concibe bajo la metáfora de viajar a bordo de un gran crucero. Desde sus estancias —diseñadas de forma amplia, variada y con personalidades muy distintas entre sí— los huéspedes podrán disfrutar en primera persona del sonido de las olas, de la luz del sur y de un acceso directo al paseo marítimo que conecta San Miguel de Abona con el pulso del pueblo pesquero de Los Abrigos.

Como parte de este respeto por la identidad del lugar, la emblemática imagen de San Blas, el santo local, ha encontrado un nuevo espacio de honor en el proyecto.

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La propuesta gastronómica del complejo sumará próximamente un pilar fundamental con la apertura del restaurante de su nuevo partner, bautizado como Camarote. Este espacio culinario ofrecerá una cuidada carta especializada en la cocina de brasa y los productos del mar.