Transporte
Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras la extinción de un incendio en Alcalá de Henares
Adif ha informado de que ha revisado la infraestructura y que los trenes vuelven a circular con normalidad
La circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha quedado restablecida tras la extinción de un incendio próximo a la vía que, según ha informado Adif, suspendió el paso de los trenes durante alrededor de una hora. La incidencia afectó a los trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, que registraron interrupciones y retrasos mientras los servicios trabajaban para restablecer la circulación.
Renfe, por su parte, explicó que la suspensión se debe a la proximidad del fuego a la infraestructura ferroviaria y señaló que la circulación no se iba a restablecer hasta que las condiciones permitieran garantizar la seguridad.
Solo afectó a los trenes de la línea de alta velocidad que unían Madrid con Barcelona, que también tiene paradas en Guadalajara, Calatayud (Zaragoza), Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona.
Adif también explicó que se encuentra suspendida la circulación entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro (Madrid) por un incendio, que afecta a los trenes de la línea CIVIS Guadalajara- Chamartín, que están siendo desviados por Atocha.
Fuente: El Periódico de España
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol
- Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix
- La Región se prepara para su jornada más extrema del verano con hasta 44 grados, alerta roja y tormentas con granizo
- Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa
- El calor y las tormentas provocan un impresionante reventón cálido en Caravaca de la Cruz
- La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil
- Una inspección destapa trabajadores sin contrato en un salón de manicura de Molina y acaba con la detención del jefe