Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 pierde los 19.500 puntos mientras Indra sube cerca de un 4%
Los valores más alcistas del Ibex 35 este jueves son Indra y Repsol tras presentar sus cuentas semestrales
El precio del petróleo se acerca a los 100 dólares tras ataques hutíes en el mar Rojo, sumándose a la incertidumbre bursátil
Monique Zamora Vigneault
Las bolsas de toda Europa se enfrentan esta semana a tres factores que están provocando sesiones con fuertes oscilaciones. Mientras los inversores esperan el próximo movimiento del Banco Central Europeo (BCE) en materia de tipos de interés —tras la subida a un 2,25%—, también están asimilando una oleada de resultados financieros en Wall Street y en Europa. Por si fuera poco, las crecientes tensiones geopolíticas entre Irán y EEUU han impulsado el precio del petróleo hasta máximos de las últimas seis semanas. El Ibex 35 abre con una caída del 0,44% y pierde los 19.500 puntos.
El crudo de referencia europeo ha subido hasta los 96 dólares este jueves y se acerca a la temida barrera de los 100 dólares por barril. Las nuevas subidas del petróleo se producen después de que militantes hutíes, respaldados por Irán, atacaran dos petroleros saudíes en el mar Rojo.
En el Ibex 35, los mercados están recibiendo una oleada de resultados de Indra, Repsol y Bankinter a medida que se intensifica la temporada de resultados. Repsol disparó su beneficio a triple dígito con un alza del 265% con respecto al mismo periodo del año pasado hasta los 606 millones. El mercado valora positivamente los resultados y los títulos de Repsol suben un 2,40%. Bankinter disparó su beneficio un 12% hasta los 605 millones de euros. Los títulos retroceden un 0,43% en la apertura.
Indra obtuvo un beneficio neto 219 millones en el primer semestre del año, un 2% más que en el ejercicio anterior. El beneficio operativo creció un 51% hasta los 316 millones gracias al tirón de la cartera de pedidos, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV). Las acciones de Indra suben cerca de un 4% tras conocer las cuentas.
En Wall Street, los futuros cerraron en rojo tras una oleada de resultados de Alphabet, propietaria de Google, y de Tesla, de Elon Musk. Las acciones de Alphabet cayeron un 3 % tras unos resultados que revelaron planes de mayor gasto de capital, y las de Tesla bajaron un 4% al no cumplir las previsiones.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol
- Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix
- La Región se prepara para su jornada más extrema del verano con hasta 44 grados, alerta roja y tormentas con granizo
- Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa
- El calor y las tormentas provocan un impresionante reventón cálido en Caravaca de la Cruz
- Una inspección destapa trabajadores sin contrato en un salón de manicura de Molina y acaba con la detención del jefe
- La Aemet mantiene las alertas amarillas en casi toda la Región por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados