Naturgy acelera su crecimiento y apunta a un beneficio récord de más de 2.100 millones este año

Naturgy acelera su crecimiento y vuelve a desbordar sus propias previsiones. El grupo, principal compañía gasista y tercera mayor eléctrica del mercado español, obtuvo un beneficio neto de 1.215 millones de euros en el primer semestre del año, con un incremento del 6% a pesar del escenario de incertidumbre y volatilidad provocado por la guerra en Oriente Medio. La compañía ha decidido mejorar sus previsiones y ahora se marca como objetivo alcanzar un beneficio récord de más de 2.100 millones de euros en el conjunto de 2026.

El grupo comandado por Francisco Reynés presume de que el “sólido desempeño” refleja la diversificación del grupo, la resiliencia operativa y la gestión disciplinada del riesgo, demostrando que la compañía "está bien posicionada para afrontar un entorno energético volátil durante 2026". La energética registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 2.975 millones de euros hasta junio, con un aumento del 4,5% frente al mismo periodo de 2025.

En este contexto, y dados los buenos resultados obtenidos hasta ahora, Naturgy mejora los objetivos que había marcado en su plan estratégico 2025-2027, y ahora sus perspectivas para 2026 de ebitda un 5%, por encima de 5.500 millones de euros, y llevando su meta de beneficio neto por encima de 2.100 millones de euros, un 10% más. Ambas cifras están por encima del consenso de mercado. En cuanto a la deuda neta, se reducirá hasta los 13.000 millones, un 4% menos.

“Naturgy vuelve a demostrar la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para cumplir sus compromisos incluso en un entorno muy exigente. La compañía afronta ahora una nueva etapa con un balance sólido, una nueva estructura accionarial, y una estrategia centrada en la disciplina financiera y la creación de valor sostenible”,ha explicado Francisco Reynés, presidente de Naturgy. “La evolución de los precios internacionales del gas anticipa un invierno complejo ante el que la compañía trabaja para garantizar su compromiso con la seguridad de suministro”, ha advertido.

Aprobado un primer dividendo

“La evolución del periodo se apoya en la fortaleza de un modelo de negocio integrado, la disciplina en la gestión operativa y financiera, y la capacidad del grupo para adaptarse a escenarios exigentes”, destacan desde el grupo. El consejo de administración ha aprobado el pago de un primer dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 0,60 euros por acción, que se abonará el próximo 29 de julio. Esta retribución se enmarca en la política de remuneración al accionista comprometida en el plan estratégico.

Naturgy ejecutó inversiones 844 millones de euros entre enero y junio, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables. La capacidad renovable total instalada alcanzó los 8,4 gigavatios (GW), con cerca de 1,3 GW actualmente en construcción, de los cuales se espera que 629 MW entren en operación durante la segunda mitad de 2026.

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La deuda neta al cierre de junio del grupo se situó en 11.745 millones de euros, frente a los 12.317 millones de euros en 2025, respaldada por una fuerte generación de caja. La ratio deuda neta/ebitda era de 2,2 veces, reflejando la solidez del balance y proporcionando así a la compañía una significativa capacidad financiera para acelerar el crecimiento con un enfoque disciplinado.