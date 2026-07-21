El protagonismo de las mujeres al frente de las empresas se diluye por no tener el poder real

El número de mujeres que se encuentran en un puesto de poder es mayor, pero su poder real está aún en un segundo plano. España cuenta con algo más de un tercio de mujeres en puestos directos, una cifra mayor que en la Unión Europea, pero su presencia desciende en los puestos de mayor influencia.

Esta brecha no responde a una ausencia de talento femenino, sino a cómo las organizaciones distribuyen las experiencias, la visibilidad y las oportunidades que preparan a sus profesionales para ejercer la máxima responsabilidad ejecutiva, según el Libro Blanco 'Del talento al poder real: cómo acelerar el acceso de las mujeres a la máxima dirección en la empresa española', elaborado por Grant Thornton y Mujeres&Cía

“España ha demostrado que es posible avanzar en la presencia de mujeres en puestos directivos, pero el verdadero desafío sigue estando en la alta dirección. Si creemos que la diversidad genera mejores empresas, también debe estar presente allí donde se toman las decisiones más estratégicas”, explica Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton.

Este informe señala que muchas mujeres están sobrementorizadas, pero infrapatrocinadas. Reciben formación y consejo, pero no en todo momento tienen alrededor a líderes para hablar de ellas y elevarlas o proponerlas en puestos de mayor estatus dentro de la compañía.

Las barreras para el desarrollo profesional de las mujeres no se limitan al acceso a la alta dirección, sino que aparecen desde las primeras etapas de la carrera. En los primeros ascensos se decide quién asume responsabilidades de liderazgo, participa en proyectos estratégicos o es identificado como talento de alto potencial.

El Libro Blanco denomina "peldaño roto" a este primer obstáculo. Cuando las mujeres no acceden a estas oportunidades en el momento adecuado, sus posibilidades de alcanzar puestos de alta dirección se reducen. Factores como la maternidad, los cuidados y la persistencia de sesgos culturales que asocian una mayor disponibilidad con un mayor compromiso profesional siguen influyendo en estas decisiones.

Isabel Perea, socia directora de Auditoría y líder de la Comisión de Equidad, Diversidad e Inclusión de Grant Thornton, destaca que “el talento femenino existe, está preparado y aporta valor a las organizaciones. La cuestión es si las compañías están generando las oportunidades necesarias para que ese talento tenga visibilidad, experiencia en negocio y exposición suficiente en los procesos donde se decide el liderazgo futuro”.

El informe propone incorporar indicadores como las tasas de promoción en los primeros niveles de responsabilidad, la evolución profesional tras los permisos de cuidado y la percepción de la plantilla sobre la igualdad de oportunidades, la visibilidad y la equidad. El objetivo es que estos datos sirvan para orientar decisiones sobre los itinerarios de acceso a áreas de negocio, el desarrollo del talento interno y la revisión de aquellos criterios que puedan estar lastrando la progresión profesional.

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Actualmente hay varias mujeres alm frente de algunas empresas del IBEX 35. Ana Botón, presidenta ejecutiva de Banco Santander; María Dolores Dancausa, presidenta no ejecutiva de Bankinter, Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia y Anna Catherine Berner, presidenta de Grifols.