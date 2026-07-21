Grupo Cajamar y Rusticae se alían para impulsar un turismo con raíces en el territorio

Grupo Cajamar y Rusticae han formalizado un acuerdo de colaboración que nace de una visión compartida: impulsar un modelo turístico más cercano, sostenible y vinculado al territorio, capaz de generar valor tanto para quienes viajan como para quienes viven y emprenden en él.

La alianza une a dos entidades con una fuerte identidad propia y una mirada común sobre el desarrollo local. Rusticae, como club de alojamientos con encanto referente en España, reúne una cuidada selección de hoteles independientes que apuestan por la autenticidad, la calidad experiencial, el trato cercano y el respeto por el entorno. Grupo Cajamar, por su parte, como cooperativa de crédito, mantiene un firme compromiso con la economía real, el tejido empresarial y el acompañamiento financiero de proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible de los territorios.

El acuerdo, suscrito por Sara Sánchez Remacha, CEO de Rusticae, y Jaume Julià, director del Área de Hoteles y Turismo de BCC-Grupo Cajamar, convierte a Grupo Cajamar en socio financiero sostenible de Rusticae y abre una nueva vía de colaboración orientada a acompañar a la hotelería independiente en sus retos actuales y futuros.

A través de esta colaboración, Grupo Cajamar se integrará en el ecosistema profesional de Rusticae, generando espacios de relación, conocimiento y confianza con los hoteleros del club. El objetivo es acercar soluciones financieras especializadas, adaptadas a las necesidades reales de un segmento clave para el turismo nacional: pequeños hoteles con alma, arraigados en su entorno y capaces de dinamizar la economía local desde una propuesta diferencial.

Para Rusticae, este acuerdo supone avanzar en su compromiso con un modelo de turismo que mira más allá del alojamiento. Un modelo que entiende cada hotel como parte activa de su destino; que impulsa el producto local, la gastronomía de proximidad, la conservación del patrimonio, el empleo en el entorno y la conexión con comunidades locales. En este contexto, contar con un socio como Grupo Cajamar permite reforzar el apoyo a los alojamientos independientes y contribuir a su crecimiento desde una perspectiva responsable, cercana y sostenible.

“Desde Rusticae creemos en una hotelería independiente que no solo ofrece experiencias memorables, sino que también cuida el territorio, genera economía local y mantiene viva la identidad de los destinos. La alianza con Grupo Cajamar nos permite seguir acompañando a nuestros hoteles desde esa misma mirada, sumando conocimiento, cercanía y soluciones que les ayuden a crecer sin perder su esencia”, señala Sara Sánchez Remacha, CEO de Rusticae.

Por su parte, Grupo Cajamar refuerza con este acuerdo su posicionamiento como aliado estratégico del sector hotelero y turístico, especialmente de aquellos proyectos que comparten una visión sostenible, auténtica y de valor añadido. La colaboración permitirá fortalecer la relación con un colectivo hotelero independiente, altamente vinculado a la calidad, la diferenciación y el desarrollo de destinos con identidad.

Según indica Jaume Julià, “en Grupo Cajamar compartimos con Rusticae una misma forma de entender el turismo: cercana, sostenible y vinculada al territorio. Este acuerdo nos permite seguir reforzando nuestro compromiso con el sector hotelero, acercando soluciones financieras especializadas y adaptadas a las necesidades reales de los alojamientos independientes, un colectivo clave para dinamizar la economía local, generar empleo y contribuir a un modelo turístico más auténtico y de mayor valor añadido”.

Uno de los hitos más relevantes de esta alianza será la presencia destacada de Grupo Cajamar en el Encuentro Anual Rusticae 2027, un espacio de referencia para la conexión directa con los hoteleros del club, el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

El acuerdo contempla, además, ventajas exclusivas para los empleados de Grupo Cajamar, que podrán beneficiarse de condiciones especiales en productos y experiencias Rusticae. De este modo, la colaboración trasciende el ámbito profesional y acerca también al equipo de la entidad financiera una forma de viajar alineada con los valores compartidos por ambas organizaciones: autenticidad, proximidad, cuidado y conexión con el territorio.

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Con esta alianza, Grupo Cajamar y Rusticae consolidan una relación basada en la confianza, la generación de sinergias y el compromiso con una manera de entender el turismo en la que el crecimiento, la sostenibilidad y el arraigo local caminan de la mano.