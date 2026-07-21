Fundación Hefame fomenta la formación en farmacia rural

Fundación Hefame ha concedido becas a dos estudiantes de quinto curso del Grado en Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para apoyar la realización de sus prácticas tuteladas en oficinas de farmacia en municipios rurales de esa comunidad autónoma. Las becas han sido para Blanca Romero y a Lucía Aroca, que han realizado prácticas en las farmacias de María Dolores López Bonilla y Alicia Garcia Cifuentes, respectivamente.

Las ayudas, que fueron entregadas por la consejera y vicepresidenta del Consejo Rector de Hefame, Ana María Cantarero, y la responsable de Fundación Hefame, Enriqueta Fernández, en las instalaciones de la UCLM, están destinadas a ayudar a los estudiantes a afrontar los gastos de alojamiento y desplazamiento, favoreciendo así que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas en localidades alejadas de los núcleos urbanos.

Durante cuatro meses, las estudiantes han tenido la oportunidad de conocer el funcionamiento diario de una farmacia rural y familiarizarse con la amplitud de tareas y servicios que desempeñan estos establecimientos sanitarios, como la elaboración de fórmulas magistrales o preparación de los SPD, bajo la supervisión del titular de la farmacia.

Con esta convocatoria, que alcanza ya su cuarta edición, Fundación Hefame mantiene su apuesta por promover el conocimiento de la farmacia rural entre los futuros profesionales y poner en valor su contribución al sistema sanitario.

Ana María Cantarero destacó que “este tipo de experiencias permiten a los estudiantes profundizar en su aprendizaje en un entorno donde el acompañamiento profesional es especialmente cercano”. También subrayó que “las farmacias rurales ofrecen una formación muy completa y una visión del desempeño de los profesionales en las áreas rurales donde la labor asistencial adquiere una especial relevancia”.

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Para finalizar, Cantarero reafirmó el compromiso de Hefame y de su Fundación con este programa de becas y explicó que la entidad seguirá promoviendo iniciativas que acerquen a los estudiantes al ejercicio profesional en el medio rural. En este sentido, señaló que “conocer esta realidad puede contribuir a despertar el interés de los futuros farmacéuticos por desarrollar su trayectoria profesional en estas zonas”.