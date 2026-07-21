La DOP Jumilla elige su selección de vinos para disfrutar este verano

El verano aprieta en España, y en plena canícula, hay quien destierra el consumo de vino para momentos menos calurosos, algo que, desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, están destinados a poner en cuestión, pues en realidad, los Jumilla también son para el verano.

A la hora de acompañar reuniones sociales y barbacoas en las que elaboramos pescados, carnes, pollo y verduras, los vinos tintos de Jumilla son la alegría del verano, y en esta época se sirven con una camisa de frío o directamente dentro de una cubitera que mantenga su temperatura fresca al sacarlo de la cava o nevera. Asimismo, nuestros preciados y variados arroces, tan socorridos para sentar a familia y amigos a la mesa, son compañeros indiscutibles de los blancos y rosados de Jumilla, que reivindican su espacio en la categoría de blancos y rosados de alto nivel. También los tintos, no solo jóvenes y afrutados, también con crianza en barrica, y otras crianzas más modernas, como el hormigón o el fudre, acompañan armoniosamente con su propuesta de un paladar fresco y mediterráneo, ideal para acompañar estos platos que se consumen en todas partes.

Los Jumilla han tenido fama de vinos “para el frío”, pero en realidad son la mejor compañía para el verano. Con esta cuestión en mente, el Consejo Regulador de la DOP Jumilla publica el listado de vinos que han obtenido 90 o más puntos en su reciente 32 edición del Certamen de Calidad vinos DOP Jumilla, con la idea de inspirar y satisfacer a los curiosos con nuevas selecciones de vinos que pueden acompañar muy bien estas comidas y cenas estivales.

BLANCOS

Alceño Sauvignon Blanc fermentado en barrica 2025, Bodegas Alceño (Ganador).

Mainetes blanco verdejo fermentado en barrica 2025 ecológico, Bodegas San Dionisio (Ganador).

Gemina Chardonnay fermentado en barrica 2024, Bodegas BSI.

Finca Monastasia Pie Franco blanco 2024, Finca Monastasia.

ROSADOS

Señorío de Fuenteálamo rosado Monastrell 2025 ecológico, Bodegas San Dionisio (Ganador).

Alceño rosado 2025, Bodegas Alceño (Ganador).

Luzón Colección rosado ecológico 2025, Bodegas Luzón.

Ribera del Segura rosado 2025, Bodegas Alceño.

TINTOS SIN MADERA

Luzón Colección Monastrell ecológico 2025, Bodegas Luzón (Ganador).

Hacienda Salzillo 2025 Monastrell, Bodegas Salzillo (Ganador).

Señorío de Fuenteálamo tinto Monastrell ecológico 2025, Bodegas San Dionisio.

La Cueva del Tío Amable 2025, Bodegas Xenysel.

Ribera del Segura Monastrell 2025, Bodegas Alceño.

Olivares tinto 2025, Bodegas Olivares.

TINTOS CON MADERA hasta 6 meses

Delampa Autor 2024, Bodegas Delampa (Ganador).

Pino Doncel Black 2025, Bodegas Bleda (Ganador).

Finca Luzón roble 2025, Bodegas Luzón.

Finca Monastasia Pie Franco tinto 2024, Finca Monastasia.

Luzón Colección Roble 2025, Bodegas Luzón.

Mayoral Reservado 2025, García Carrión 1890.

TINTOS CON MADERA +6 meses

Origen de Luzon Syrah 2024, Bodegas Luzón (Ganador).

Muri Veteres viñedos singulares 2022, Bodegas Carchelo (Ganador).

Alceño Selección 2020, Bodegas Alceño.

Pino Doncel 12 meses 2024, Bodegas Bleda.

Torrepechi tinto crianza 2023, SAT Venta de las Cuevas.

Mainetes monastrell 12 meses 2022, Bodegas San Dionisio.

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