De la filtración de datos a la paralización de la actividad; el impacto de un ciberataque que compromete la viabilidad de pymes y autónomos

Cuando una pyme o un autónomo sufre un ciberataque, el problema no se limita a un ordenador que deja de funcionar. Un incidente puede bloquear el acceso a archivos, interrumpir las comunicaciones, impedir la emisión de facturas, paralizar la atención a los clientes o afectar a las herramientas esenciales para mantener el negocio operativo.

A esta interrupción de la actividad se suman otros efectos que pueden prolongarse en el tiempo, como la pérdida o filtración de información, costes de recuperación y deterioro de la confianza de clientes, proveedores y colaboradores. Para una empresa pequeña, con menos recursos técnicos y financieros, la combinación de estos daños puede llegar a comprometer seriamente la continuidad del negocio.

Los ataques pueden dirigirse contra ordenadores, servidores, redes, aplicaciones, páginas web, cuentas de correo o sistemas conectados. Sin embargo, no siempre comienzan con una acción técnicamente compleja. Una contraseña débil o reutilizada, un correo fraudulento, una web vulnerable, una aplicación sin actualizar, una configuración incorrecta o un acceso remoto mal protegido pueden convertirse en la puerta de entrada.

Muchas organizaciones siguen sin contar con recursos especializados para prevenir, detectar y responder ante este tipo de amenazas. Esta realidad convierte la ciberseguridad en una prioridad para el tejido empresarial, especialmente para las compañías de menor tamaño, que suelen disponer de menos medios técnicos y humanos para afrontar un incidente.

Ciberseguridad gratuita para prevenir riesgos

Ya no se trata únicamente de reaccionar cuando se ha producido un ataque, sino de conocer previamente los puntos débiles, detectar señales de riesgo y establecer prioridades de mejora. Con este objetivo nace ORUM, un servicio público gratuito de ciberseguridad dirigido a pymes y autónomos de la Región de Murcia.

El proyecto está impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra y la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia. Cuenta con la financiación de la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y gestionado por INCIBE y el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.

ORUM permite evaluar en tiempo real el nivel de exposición digital de cada compañía, revisar sus activos, detectar vulnerabilidades y generar informes que facilitan la toma de decisiones. Además, ofrece orientación experta para que cada negocio pueda avanzar de forma progresiva, según sus necesidades y recursos.

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Junto a la plataforma tecnológica, ORUM dispone de una oficina técnica de asesoramiento formada por profesionales especializados. El equipo ayuda a resolver dudas, interpretar los resultados obtenidos y orientar a las empresas sobre las medidas que pueden adoptar según su situación y nivel de madurez digital.