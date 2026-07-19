Roche Diagnostics eleva un 33% su inversión en i+D en España hasta los 84 millones de euros en 2025

Es sobre todo conocida, la farmacéutica suiza Roche, por sus medicamentos contra le esclerosis múltiple, la hemofilia, algunas enfermedades de la retina o el asma y determinadas alergias alimentarias. Son, de hecho, la gran base de su negocio. Sin embargo, esta multinacional de más de 65.0000 millones de euros de facturación anual, obtiene aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos de desarrollar pruebas, instrumentos y sistemas operativos para el diagnóstico clínico, una tarea que desempeña en buena medida desde Barcelona.

La multinacional tiene un centro en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en el que trabajan unas 1.500 personas (de las cuales, 500 son ingenieros que se dedican a la investigación y el desarrollo de tecnología y ciencia), y que es el principal ‘hub’ de creación de soluciones digitales para el diagnóstico de la compañía en el mundo. “Son cuatro, y este es el más grande, lo que hace a Sant Cugat y a Barcelona un lugar muy especial para nosotros dentro de la corporación”, resume Adriana Rubio, directora general de Roche Diagnostics en España.

Para muestra, que, según ha podido saber ACTIVOS, la compañía aumentó el año pasado un 33% su inversión en i+D en España respecto a 2024 hasta los 84 millones de euros. “El personal de este ‘site’ se ha incrementado un 30% en el último año, y hay firme intención de continuar apostando para que sigamos siendo un polo de atracción de talento y un ‘hub’ de producción de soluciones digitales”, asegura la directiva. “Es un crecimiento que anticipamos que se sostenga en el tiempo, porque hay una apuesta muy grande por Barcelona como un ‘hub’ digital”, insiste, en relación con unas instalaciones que inauguró la compañía en 2003, pero que reformó y amplió justo hace un año tras una inversión de más de 50 millones de euros.

Adriana Rubio, directora general de Roche Diagnostics en España, en el campus que la compañía tiene en Barcelona / Jordi Otix / EPC

Aquí se encargan, no solo de las funciones comerciales de Roche Diagnostics, de la atención al paciente en España o de la logística de toda la península ibérica, sino también al desarrollo de soluciones que mejoren la experiencia del paciente a lo largo de su recorrido con el sistema de salud, y que pueden terminar en cualquier parte del mundo. Desde los sistemas operativos de las pruebas de cribado, hasta algoritmos para mejorar la interpretación de los resultados, pruebas diagnósticas, o dispositivos para acompañar la enfermedad una vez está detectada.

Pone como ejemplo de esto último un sensor de glucosa o una aplicación que ayuda al paciente diabético a hacer mejor gestión de su enfermedad. O un algoritmo basado en inteligencia artificial (IA) que consigue que el medidor de glucosa tenga una predicción de 7 horas, lo que permite a esta población dormir algo más tranquila.

Las ventajas y retos de España

“Hoy el portafolio de soluciones digitales que diseña nuestro equipo en España, se comercializa en el mundo entero”, subraya Rubio. Y ¿por qué España? “Porque tiene tres cosas que son fundamentales en este ecosistema sanitario: una estructura muy bien diseñada para la evaluación, la adopción y el escalado de la innovación; un ecosistema de profesionales sanitarios muy inquietos, no solo con incorporar la innovación, sino con trabajar en lo que es mejor para el paciente; y tres, ser uno de los primeros países en la Unión Europea (UE) en número de ensayos clínicos, algo que es muy importante para garantizar que esta innovación llegue al uso diario”, se explaya la directiva.

Por la parte de los retos, Rubio señala las barreras existentes a la hora de escalar las soluciones novedosas, algo que atribuye a que cada comunidad autónoma tenga un régimen distinto y formas diferentes de abordar ese momento, o que la innovación en diagnóstico se siga viendo, en general, más como un generador de coste que como una solución al problema. “El diagnóstico colabora en el 70% de las decisiones clínicas, pero se lleva el 2% del presupuesto”, denuncia esta alto cargo de Roche Diagnostics, reivindicando que “una intervención temprana, ahorra un tratamiento”.

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“Aquí trabajamos en las tres dimensiones”, concluye Rubio. “Mejorar lo que tenemos, garantizar que tenemos soluciones que apoyen la decisión clínica y asegurar que podemos hacer un manejo integral de la enfermedad”, ahonda. “Y en las tres, la inversión en innovación es constante, porque no hay una sin la otra”, termina.