Fundación Hefame inicia otro proyecto en África para ayudar a reducir la mortalidad de madres y recién nacidos

Fundación Hefame ha puesto en marcha una nueva colaboración con la ONGD Juan Ciudad en el marco de un proyecto en Monrovia (Liberia) que busca mejorar la atención a madres y recién nacidos en dos centros hospitalarios de la capital, el Hospital Católico St. Joseph y la Clínica New Kru Town. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a salvar vidas y a que los partos y la atención neonatal sean más seguros en un entorno donde todavía hay grandes retos sanitarios.

El apoyo de Fundación Hefame permitirá dar continuidad y ampliar un programa formativo iniciado por la ONGD que ya está arrojando resultados positivos entre el personal sanitario local, lo que es especialmente relevante, dado que Liberia es uno de los países del mundo con mayores dificultades de atención sanitaria en este ámbito. Según datos de organismos internacionales, la mortalidad materna se sitúa en torno a las 600 muertes por cada 100.000 nacimientos.

El proyecto al que se ha sumado Fundación Hefame ha desarrollado ya una primera fase en la que se llevó a cabo una formación intensiva de diez días dirigida a enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), parteras, auxiliares de enfermería y médicos y que combinó la práctica clínica con el refuerzo de competencias esenciales para la seguridad de los pacientes.

Entre los contenidos trabajados se incluyeron aspectos clave para reducir la mortalidad materna y neonatal, como el uso adecuado del partograma o la actuación ante emergencias obstétricas. El aprendizaje se reforzó con sesiones de simulación clínica en el eLab del Hospital John F. Kennedy (JFK), donde los profesionales pudieron entrenar situaciones críticas en un entorno seguro, mejorando la coordinación y la toma de decisiones.

El programa contempla, además, un seguimiento posterior para comprobar cómo se están aplicando los conocimientos en el día a día de los centros hospitalarios, así como nuevas sesiones de simulación en el laboratorio del Hospital JFK para seguir reforzando la práctica clínica.

A partir de esta experiencia, el proyecto entra ahora en una nueva fase que se llevará a cabo con la colaboración de la Fundación Hefame. En esta etapa que comienza, la ONGD Juan Ciudad ampliará la formación en función de las necesidades que sean detectadas en una evaluación práctica que actualmente realizan los propios formadores sobre el terreno. También se tendrán en cuenta las conclusiones de las encuestas que se realizaron al finalizar la primera fase a los médicos que participan en la formación, en las que los participantes pidieron profundizar en áreas como las complicaciones obstétricas, el control prenatal, la atención al recién nacido y la prevención de infecciones.

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Con esta iniciativa, Fundación Hefame reafirma su compromiso con la cooperación internacional y con un proyecto esencial que garantiza el acceso a una atención sanitaria de calidad no dependa del lugar donde se nace o se vive.