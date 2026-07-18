La Fundación Cajamurcia reafirma su compromiso con el Cante de las Minas

La Fundación Cajamurcia mantiene un vínculo histórico y sólido con el Festival Internacional del Cante de las Minas, siendo uno de los patrocinadores con mayor trayectoria de este evento cultural flamenco. Y así continúa siendo en la 65ª edición del encuentro, tal y como se plasma en la renovación del convenio que se ha firmado esta semana por el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea, y el presidente de la Fundación Cante de las Minas de La Unión, Joaquín Gabriel Zapata, en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia.

El respaldo se engloba dentro del compromiso de la entidad para el apoyo de iniciativas de carácter sociocultural. «Este acuerdo estrecha el lazo que nos une al Festival del Cante de las Minas desde hace más de veinte años», afirmó Carlos Egea, presidente de la Fundación Cajamurcia. Egea explicó que el apoyo responde a la misión esencial de la entidad de acercar la cultura de calidad a los ciudadanos. «Bajo esta premisa, respaldamos un certamen de prestigio global que sitúa a la Región en la vanguardia del flamenco y que, en paralelo, ejerce como motor socioeconómico y gran escaparate turístico para La Unión», añadió Egea.

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El Festival Internacional del Cante de las Minas está organizado por la Fundación Cante de las Minas, con el respaldo del Ayuntamiento de La Unión, el Ministerio de Cultura a través del Inaem y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).