La AEB aplaude la reforma bancaria de Bruselas, pero reclama más ambición y "una ejecución inmediata"

La Asociación Española de Banca (AEB) ha aplaudido el informe presentado este viernes por la Comisión Europea, con la competitividad bancaria, las fusiones trasfronterizas y la creación de un sistema de garantía de depósitos europeo como piedras angulares. La patronal comandada por Alejandra Kindelán considera que las propuestas "van en buena dirección", pero dejan deberes a las autoridades comunitarias. En primer lugar, consideran que los desafíos actuales a los que se enfrenta el sector a nivel europeo exigen un nivel de ambición "mayor". Seguidamente, creen que será crucial la "ejecución inmediata" de las medidas propuestas para garantizar su efectividad.

La patronal bancaria recuerda en su valoración del informe las cifras que ya se conocen. Según un informe elaborado por la firma Oliver Wyman, Europa se enfrenta a unas necesidades de financiación de 1,4 billones de euros anuales para avanzar en su soberanía estratégica. En comparación con la cifra estimada en 2024, de 800.000 millones de euros anuales, la cifra ha crecido un 75% en solo dos años.

"Los bancos estamos preparados, pero necesitamos cuanto antes un marco que permita movilizar todo el potencial de financiación hacia la inversión productiva", reclama la organización. A través de sus propias estimaciones, la AEB cree que, con las medidas adecuadas, podrían liberarse unos 2 billones de euros de capacidad de financiación en Europa —600.000 millones más de los que estima necesarios Oliver Wyman—, y 250.000 millones en España. "Por eso es necesario tomar medidas efectivas ya", exhortan.

Mayor sensibilidad al riesgo

Tras haber analizado el estudio, la patronal considera "especialmente relevante" la llamada que realiza la Comisión Europea a evolucionar "hacia una cultura supervisora más sensible al riesgo". Consideran que una supervisión más integrada y coherente podría dotar de mayor transparencia y previsibilidad al marco regulatorio y supervisor, reduciendo costes innecesarios y facilitando la planificación estratégica.

Sin embargo, la patronal considera que el informe podría haber profundizado en otros aspectos, especialmente el objetivo de competitividad dentro de los mandatos de los organismos supervisores, siendo los principales el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA). "La estabilidad financiera debe seguir siendo la prioridad fundamental, pero resulta necesario que las autoridades tengan también en consideración el impacto acumulado de sus decisiones sobre la capacidad de los bancos europeos para competir, innovar y financiar", reclama la patronal.

En este sentido, la AEB recuerda la importancia de "evitar solapamientos regulatorios", para evitar que un mismo riesgo "no sea cubierto simultáneamente por varios requerimientos". En otro orden, la institución recuerda que, para que las reformas propuestas por Bruselas sean realmente efectivas, resultará preciso cambiar el instrumento regulatorio usado hasta ahora. "En un mercado integrado, es fundamental avanzar hacia una mayor armonización mediante el recurso preferente a reglamentos europeos, directamente aplicables, frente a directivas sujetas a transposición nacional", pone de manifiesto la AEB.

Facilitar las fusiones

Para la patronal, uno de los aspectos más relevantes del informe es "el impulso a una mayor integración europea". Operaciones como la toma de control que está llevando a cabo el banco italiano UniCredit sobre su competidor alemán Commerzbank, llena de dificultades, ejemplifican los problemas que tienen lugar en el Viejo Continente cuando se habla de integración bancaria, mucho más graves cuando incluyen el componente transfronterizo.

"La fragmentación sigue siendo uno de los principales obstáculos para que los bancos europeos alcancen la escala necesaria para competir en igualdad de condiciones con otras grandes jurisdicciones", opina la AEB. En este contexto, la patronal valora positivamente "la voluntad de la Comisión de avanzar en la Unión Bancaria, eliminando barreras que todavía dificultan la integración del mercado y las operaciones entre fronteras".

Tres retos clave

Otro de los aspectos que la organización reclama con más vehemencia a las autoridades comunitarias es el alcance "de un acuerdo ambicioso sobre un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos". El refuerzo del marco de liquidez en resolución, la garantía de una aplicación homogénea de la normativa común en los Estados miembros para reducir divergencias y la activación de los waivers —permisos para incumplir ciertas reglas financieras— de capital y liquidez son tres requerimientos adicionales que lanza la AEB.

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Concluyendo su valoración, la organización que dirige Alejandra Kindelán lanza una reflexión que atañe a la totalidad del sector. "Europa necesita bancos más fuertes para ser más competitiva y para garantizar la autonomía financiera. Las medidas anunciadas hoy constituyen una base positiva sobre la que avanzar, pero ahora será necesario transformar las recomendaciones en propuestas concretas y acelerar su implementación", apostilla la AEB.