La venta de viviendas encadena cinco meses a la baja tras caer un 7,3% interanual en mayo

La compraventa de viviendas ha vuelto a caer en España en mayo, mes en el que se registraron 56.462 operaciones, un 7,3% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El retroceso es el más intenso en lo que va de año y amplía a cinco meses consecutivos la racha negativa del mercado residencial.

Las ventas iniciaron 2026 con una caída interanual del 5% en enero, a la que siguieron descensos del 0,5% en febrero, el 2,2% en marzo y el 1,8% en abril. El ajuste se acelera ahora en mayo, aunque la comparación mensual ofrece una imagen distinta: frente a abril, las operaciones aumentaron un 6%. Entre enero y mayo se han contabilizado 288.176 compraventas, un 3,4% menos que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

La contracción se extiende a los dos grandes segmentos del mercado. Las compraventas de vivienda usada, que concentran el 78,9% de la actividad, disminuyeron un 7,6%, hasta las 44.574 unidades. Las operaciones de vivienda nueva bajaron un 6%, con 11.888 transacciones. En el acumulado del año, la obra nueva registra un descenso del 4,4%, frente al 3,1% de la segunda mano.

También retrocedieron tanto la vivienda libre como la protegida. En el primer caso, se registraron 52.831 operaciones, un 7,2% menos en tasa interanual. La compraventa de pisos protegidos se redujo un 8,3%, hasta solo 3.631 unidades, el 6,4% del total. Desde enero, este segmento acumula una caída del 8,2%, más del doble que la del conjunto del mercado.

Caen las ventas en 15 de las 17 comunidades

El frenazo presenta además un alcance prácticamente generalizado en el territorio. Las ventas disminuyeron en 15 de las 17 comunidades autónomas y solo aumentaron en Extremadura (2,6%) y Andalucía (2,2%). Los mayores descensos se anotaron en Cantabria (28,6%), la Región de Murcia (19,1%) y Baleares (16,8%). Entre los grandes mercados, Madrid registró una caída del 11,2%, la Comunidad Valenciana del 10,8% y Cataluña del 5,6%.

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Los datos consolidan la desaceleración tras el fuerte crecimiento de 2025, cuando la compraventa de viviendas aumentó un 11,5% y alcanzó las 714.237 operaciones, la cifra más alta desde 2007. La menor actividad no se ha traducido, por ahora, en una moderación de los precios. La vivienda se encareció un 12,9% interanual en el primer trimestre, impulsada por el alza del 13,5% de la segunda mano y del 9,1% de la obra nueva, según datos también del organismo estatal dependiente del Ministerio de Economía.