Limcamar y Gausium impulsan el nuevo estándar del sector de la limpieza

Con una visión compartida sobre la incorporación de las últimas novedades tecnológicas al sector de la limpieza, Limcamar (empresa especializada en licitaciones de servicios de limpieza profesional) y Gausium (uno de los principales fabricantes mundiales de robots autónomos del sector) consolidan una colaboración orientada a acelerar la transformación tecnológica del sector y acercar a los clientes soluciones cada vez más inteligentes, eficientes y sostenibles.

La alianza se ha materializado con una demostración de la tecnología de Gausium en las instalaciones logísticas de Limcamar, organizada junto a NouColors, distribuidor oficial de la marca en España. Durante la jornada, el equipo técnico de licitaciones y de producción de la compañía pudo ver en funcionamiento los robots autónomos del fabricante y evaluar de primera mano su rendimiento en condiciones reales de trabajo.

El escaparate tecnológico del sector

La elección de Limcamar como socio de Gausium en España no es casual. Su amplia y diversificada cartera de clientes (industria, retail, logística, sanidad, aeropuertos, centros comerciales y edificios corporativos) convierte sus operaciones en el mejor banco de pruebas real para la tecnología más avanzada.

Por eso los principales fabricantes internacionales de robótica de limpieza eligen a Limcamar para presentar y validar en España sus últimas innovaciones, en lo que se está convirtiendo en el gran escaparate tecnológico de la limpieza profesional en nuestro país.

La colaboración con fabricantes tecnológicos de referencia internacional forma parte de la estrategia de innovación de Limcamar, que en los últimos años ha intensificado la incorporación de soluciones de automatización, robótica y digitalización como elementos clave para mejorar la calidad del servicio.

La compañía entiende la innovación como un proceso continuo que permite optimizar recursos, reducir el impacto ambiental de las operaciones y ofrecer a sus clientes servicios cada vez más seguros, eficientes y sostenibles.

“En Limcamar creemos que la innovación solo tiene sentido cuando mejora el servicio que reciben nuestros clientes y genera nuevas oportunidades para nuestros profesionales. La colaboración con Gausium representa un paso más en nuestra estrategia de incorporar las tecnologías más avanzadas del mercado para seguir liderando la transformación del sector”, según Pedro Cánovas, director general de Limcamar.

La experiencia demuestra que la combinación entre conocimiento operativo, inteligencia artificial y robótica autónoma no solo mejora la productividad, sino que establece un nuevo estándar para los servicios de limpieza profesional, donde la tecnología y las personas trabajan conjuntamente para ofrecer soluciones de mayor calidad, más sostenibles y preparadas para los desafíos del futuro.

En palabras de Cánovas, “la limpieza profesional vive una de las mayores transformaciones de su historia. La irrupción de la inteligencia artificial, la robótica autónoma y la digitalización está modificando la forma en la que se planifican, ejecutan y supervisan los servicios en grandes instalaciones industriales, logísticas, comerciales o sanitarias. Para responder a las exigencias de eficiencia, sostenibilidad y trazabilidad de las licitaciones actuales, la automatización ya no es una tendencia de futuro, sino una herramienta imprescindible”.

Por su parte, Margarita Vargas, directora comercial de Gausium para la Península Ibérica, afirma que “lo que nos une a Limcamar es que compartimos la misma convicción: la tecnología debe mejorar el servicio, no solo automatizarlo. Nuestros robots están diseñados precisamente para adaptarse a la forma de trabajar de empresas como Limcamar: se encargan de la limpieza repetitiva de grandes superficies para que los equipos puedan centrarse en la supervisión, la calidad y la atención al cliente, mientras que la plataforma en la nube convierte cada tarea en datos verificables. Para un proveedor de servicios que compite en calidad, sostenibilidad y trazabilidad, esa combinación es exactamente el apoyo que necesita, y es lo que nos comprometemos a ofrecer en España junto con NouColors, nuestro distribuidor oficial”.

La tecnología como aliada de las personas

La colaboración Limcamar-Gausium se apoya en una gama de robots diseñada para los entornos más exigentes. Es el caso del Beetle, una barredora autónoma de nueva generación diseñada para la limpieza industrial que con IA avanzada, un LiDAR 3D para cartografía y navegación, y una integración perfecta con las puertas correderas de los almacenes, entre otras ventajas. A ella se suma Phantas, un compacto robot "todo en uno" capaz de integrar en un único equipo el barrido, el aspirado, el fregado y el mopeado, con estación de autoservicio para recargar agua y vaciar residuos de forma autónoma.

Lejos de sustituir el trabajo humano, la automatización permite que los profesionales se centren en aquellas tareas donde realmente aportan un mayor valor. Mientras los robots ejecutan de forma autónoma las labores más repetitivas y de grandes superficies, los equipos pueden dedicar más tiempo a labores de supervisión, control de calidad, atención al cliente o intervenciones especializadas. Un modelo que mejora la seguridad laboral y abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional para las plantillas, que evolucionan hacia perfiles como supervisores de flota robótica o responsables de monitorización.

Gausium, referente internacional en robótica de limpieza

Fundada en 2013, Gausium se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en soluciones autónomas de limpieza profesional basadas en inteligencia artificial. Con más de 40.000 robots desplegados en más de 70 países, la compañía desarrolla tecnologías capaces de combinar navegación autónoma, percepción tridimensional, aprendizaje inteligente, conectividad en la nube y análisis avanzado de datos para optimizar las operaciones de limpieza en sectores tan diversos como la logística, la industria, los hospitales, los aeropuertos, los centros comerciales o los edificios corporativos. Sectores, todos ellos, en los que coincide con Limcamar.

Su apuesta permanente por la innovación ha convertido a Gausium en uno de los principales impulsores de la nueva generación de servicios de limpieza inteligentes, donde la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la digitalización avanzan de la mano.

Una alianza estratégica para liderar la transformación del sector

La colaboración entre Limcamar y Gausium representa la unión de dos organizaciones que comparten una misma visión sobre el futuro de la limpieza profesional. Mientras Gausium aporta una de las tecnologías de robótica autónoma más avanzadas del mercado, Limcamar incorpora casi cuatro décadas de experiencia en la gestión integral de servicios de limpieza, convirtiendo la innovación tecnológica en soluciones adaptadas a las necesidades reales de cada cliente.

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Esta alianza permite acelerar la implantación de nuevos modelos de limpieza basados en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos, ofreciendo servicios más eficientes, medibles y sostenibles, capaces de responder a los retos actuales de sectores cada vez más exigentes, algo que Limcamar ya contempla bajo una estrategia que ha denominado ‘Ecosistema LimpIA’.