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Cambios en la cúpula

Jainaga nombra a Ricardo Chocarro nuevo CEO de Talgo tras la salida de Rafael Sterling

Sterling deja la compañía apenas siete meses después de ser nombrado consejero delegado

Ricardo Chocarro, nuevo consejero delegado de Talgo

Ricardo Chocarro, nuevo consejero delegado de Talgo / TALGO

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Monique Zamora Vigneault

Talgo ha nombrado a Ricardo Chocarro nuevo consejero delegado del grupo con efectos inmediatos, según ha comunicado este martes el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El directivo, que formaba parte del consejo como independiente desde febrero, pasa a asumir las funciones ejecutivas tras la salida de Rafael Sterling, que abandona la compañía para emprender una nueva etapa profesional, según el grupo.

El Consejo de Administración de Talgo ha avalado el nombramiento de Chocarro este martes. Sterling oficializa su salida de la compañía tras ocupar el puesto desde diciembre de este año, fecha que también coincide con la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un 7,8% del capital.

Chocarro cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en la industria y llega al máximo puesto ejecutivo después de haber dirigido el negocio offshore de Siemens Gamesa y de ejercer como consejero delegado de Aernnova entre 2020 y 2025. Con su nombramiento, deja de ser consejero independiente y pasa a tener la condición de consejero ejecutivo, mientras José Antonio Jainaga continúa como presidente del fabricante ferroviario.

El relevo se produce en un momento clave para Talgo, inmersa en una nueva etapa accionarial tras la entrada del consorcio vasco liderado por Jainaga y Sidenor, junto con el respaldo de entidades públicas vascas.

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Jainaga ha valorado el relevo de forma positiva este martes. "La experiencia industrial y tecnológica, así como la trayectoria de Ricardo Chocarro supondrán un nuevo impulso para Talgo, en un momento de gran desarrollo del sector ferroviario, en el que la compañía debe ser un actor estratégico", ha concluido. Chocarro es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y también pasó por el Programa de Dirección General por el IESE Business School. El ejecutivo cuenta con más de tres décadas de experiencia en el el ámbito aeronáutico y las energías renovables.

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Fuente: El Periódico

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