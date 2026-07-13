Sabic estrecha y amplía lazos con la Comunidad celebrando el Panel Público Asesor y la Junta Vecinal

Sabic ha celebrado, como cada año, la reunión con la Junta Vecinal de La Aljorra a la que asistieron representantes del equipo directivo de la empresa encabezados por la directora Mahue Sánchez y una representación de vocales que configuran la Junta Vecinal local con su presidente David Ríos y el vocal Pedro Emilio Conesa, que tuvieron la oportunidad de intercambiar información e ideas en una reunión cercana y distendida.

La Junta Vecinal intercambió opiniones y actualizó sobre los principales proyectos en marcha para el pueblo de La Aljorra. / La Opinión

Durante el encuentro, se trataron asuntos de interés general, actualizando a sus miembros los principales proyectos de la empresa y la próxima compra de la misma. Asimismo, se informó sobre los proyectos de descarbonización, entre ellos, el gran impacto de la planta solar que ha permitido reducir la emisión de casi 50.000 toneladas de CO2. Otra novedad sobre la que se ha informado ha sido las recientes nominaciones y segundo premio al Mejor Programa de Nutrición a nivel nacional, en los premios MEES que el Complejo ha recibido por su destacable programa de salud dirigido a sus empleados.

Por su parte la Junta Vecinal intercambió opiniones y actualizó sobre los principales proyectos en marcha para el pueblo de La Aljorra.

“Como Presidente de la Junta Municipal de La Aljorra, quiero agradecer a la dirección de Sabic la cordialidad y transparencia del encuentro que mantuvimos el pasado jueves 25 de junio en las instalaciones de Casa Grande. Esta reunión refuerza las vías de comunicación y la colaboración continua que siempre debe existir entre la empresa y nuestra comunidad local.”, comentó David Ríos, Presidente de la Junta Vecinal de La Aljorra.

El Panel Público Asesor, por su parte, se ha celebrado este 30 de junio en el Complejo Industrial de Sabic en La Aljorra con 11 representantes de diversas asociaciones vecinales pertenecientes a la comunidad cercana al Complejo Industrial de Sabic en Cartagena: Asociación de vecinos, Comisión de fiestas y Asociación de la Mujer de La Aljorra, Asociación de deportes, ocio y tiempo libre de Lobosillo, Asociación rural Campoder (entidad que impulsa el desarrollo integral y sostenible del territorio rural ), Asociación Afammer ( Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural). Este encuentro, como todos los celebrados anteriormente, permite establecer una relación directa y cercana con los vecinos de las poblaciones próximas a las instalaciones.

Durante la sesión se comentaron los temas de mayor relevancia e interés para los vecinos, entre los que se trató la situación actual del complejo, se hizo un repaso a todas las iniciativas de Responsabilidad Social que Sabic ha desarrollado en la primera mitad del año y que van dirigidas a la comunidad de La Aljorra y Lobosillo principalmente. También se plantearon nuevas propuestas de colaboración y sinergias de participación para el último tramo del año.

“Como presidenta de Afammer fue un placer participar en la reunión de vecinos con la Directora del Complejo Industrial de Sabic y compartir acontecimientos, opiniones e incertidumbres junto a los representantes de las diferentes asociaciones de vecinos de La Aljorra y Lobosillo. Me gustaría destacar el importante papel que desempeña este Complejo para la Comarca del Campo de Cartagena. Para mí es un placer poder estar en contacto directo con los representantes del equipo directivo que lo lideran”, ha declarado Carmen Inglés, la presidenta de la Asociación de familias y mujeres del medio rural, que ha participado por primera vez en el Panel.

Ambas reuniones transcurrieron de manera cordial y colaborativa afianzando la confianza mutua y el contacto directo entre las partes.

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“Estos encuentros son una muestra del compromiso que mantenemos con nuestra comunidad, informando además de primera mano de los aspectos más relevantes de nuestra actividad. Desde el diálogo con sus representantes nos permite seguir identificando las oportunidades de colaboración para generar un impacto positivo en nuestro entorno más próximo en materia de responsabilidad social corporativa. Nos sentimos muy orgullosos de recibir el reconocimiento y agradecimiento que la comunidad valora en nuestras actuaciones.”, comenta Mahue Sánchez, Directora del Complejo Industrial de Sabic en Cartagena.