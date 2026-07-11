Grupo M. Gallego se convierte en concesionario oficial Geely en la Región de Murcia
El acuerdo refuerza la apuesta del grupo murciano por la movilidad electrificada, inteligente y sostenible, respaldada por uno de los mayores ecosistemas automovilísticos globales
Grupo M. Gallego da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la incorporación de Geely a su cartera de marcas en la Región de Murcia. Gracias a este acuerdo, la compañía se convierte en concesionario oficial de Geely para toda la comunidad autónoma, reforzando su posición como uno de los referentes regionales del sector de la automoción.
La llegada de Geely supone para Grupo M. Gallego la incorporación de una marca global con una sólida trayectoria internacional y un fuerte posicionamiento en electrificación, conectividad, seguridad y tecnología aplicada al automóvil. Geely Auto Group cerró 2025 con 3.024.567 vehículos vendidos, un crecimiento interanual del 39%, de los cuales 1.687.767 unidades correspondieron a vehículos de nueva energía.
El ecosistema de Geely Holding integra las marcas Geely Auto, Lynk & Co y Zeekr y enseñas internacionales como Volvo Cars, Polestar, Lotus, Radar, smart, y Farizon Auto, lo que permite al grupo operar en múltiples segmentos, desde turismos eléctricos e híbridos hasta movilidad premium, vehículos comerciales y soluciones urbanas.
Europa desempeña un papel estratégico dentro de la expansión internacional y La compañía cuenta con centros de I+D y diseño en ubicaciones clave como Gotemburgo, Coventry, Frankfurt/Raunheim y Milán. Estos centros participan en el desarrollo de plataformas, arquitectura de vehículo, sistemas de seguridad, propulsión eléctrica, chasis, validación técnica y adaptación de producto a los estándares y preferencias del mercado europeo.
La marca prevé introducir al menos nueve modelos en España en los próximos tres años, con cuatro modelos en 2026, empezando por el Geely E5, un SUV 100% eléctrico, y el Geely Starray EM-i, un SUV híbrido enchufable que combina autonomía, eficiencia y un elevado nivel tecnológico.
Con esta nueva representación, Grupo M. Gallego amplía las opciones disponibles para los conductores murcianos, incorporando una oferta orientada a quienes buscan vehículos electrificados, conectados y adaptados a las nuevas necesidades de movilidad. La operación forma parte del plan de crecimiento de la compañía, centrado en ampliar su propuesta comercial y ofrecer una respuesta integral a particulares, empresas y profesionales.
Con más de 40 años de experiencia en el sector, Grupo M. Gallego abre sus nuevos centros Geely en Murcia y Cartagena, donde ofrecerá servicios de venta de vehículos nuevos, de ocasión, además de financiación, seguros y asesoramiento especializado. La propuesta se completará con un servicio posventa integral, talleres especializados en mecánica, mantenimiento y reparación, así como servicios de chapa y pintura.
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