Primafrio acelera la descarbonización de la cadena de frío tras culminar con éxito un proyecto pionero de refrigeración con nitrógeno líquido

Grupo Primafrio, operador logístico internacional especializado en transporte de mercancías a temperatura controlada, ha culminado con éxito un proyecto piloto desarrollado para evaluar el potencial de nuevas tecnologías aplicadas a la descarbonización de la cadena de frío. La iniciativa, llevada a cabo en colaboración con Carburos Metálicos (Grupo Air Products), Cryotrucks y Apollo-Power, ha permitido poner a prueba en condiciones reales de operación una solución de refrigeración basada en nitrógeno líquido (LIN) para semirremolques frigoríficos.

El proyecto ha supuesto un ejercicio de innovación colaborativa orientado a explorar alternativas sostenibles en la refrigeración de mercancías a temperatura controlada, uno de los ámbitos más exigentes del transporte por carretera. Durante los meses de prueba, la tecnología ha sido sometida a distintos escenarios operativos con el objetivo de analizar su comportamiento, rendimiento y potencial de aplicación.

La solución combina un sistema criogénico alimentado por nitrógeno líquido con una instalación fotovoltaica integrada en el semirremolque, permitiendo eliminar el uso de diésel en el equipo frigorífico y dotando de autonomía eléctrica al sistema de control. Así, se reducen las emisiones asociadas a la refrigeración y se avanza en la búsqueda de modelos energéticos más sostenibles para el transporte de mercancías.

Los resultados obtenidos han permitido validar el potencial de esta solución para reducir la huella ambiental de la cadena de frío. La utilización de nitrógeno ha permitido alcanzar una reducción estimada de cerca de 49 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) al año por semirremolque.

Adrián Valverde, director de Innovación y Estrategia Sostenible de Grupo Primafrio, ha destacado que “este proyecto refleja nuestro compromiso con la innovación aplicada a la sostenibilidad y nos permite avanzar en la validación de tecnologías clave para reducir las emisiones en la cadena de frío. En Primafrio, apostamos por el desarrollo de soluciones que puedan integrarse de forma eficiente en nuestras operaciones y que contribuyan a construir un modelo logístico más sostenible, competitivo y optimizado para el futuro”.

Un proyecto colaborativo para impulsar la innovación

El desarrollo de este innovador proyecto ha sido posible gracias a la participación de tres socios tecnológicos especializados en ámbitos complementarios. Carburos Metálicos (Grupo Air Products) ha aportado el suministro de nitrógeno líquido necesario para las pruebas, así como la infraestructura específica de repostaje mediante una estación móvil diseñada para garantizar una operación segura y eficiente. Christophe Buisine, director general de Carburos Metálicos, señala que “esta colaboración con Primafrio es un paso más en nuestro empeño de ofrecer soluciones reales y cada vez más sostenibles para dar respuesta a las necesidades de descarbonización de nuestros clientes”.

Por su parte, Cryotrucks ha suministrado e integrado en el semiremolque el sistema criogénico encargado del almacenamiento y evaporación del nitrógeno líquido, una tecnología que permite mantener la cadena de frío sin emisiones directas asociadas a la refrigeración. Alberto Castagnaro, administrador de Cryotrucks, ha señalado que “nos enorgullece profundamente esta alianza con Primafrio, que marca un antes y un después en el transporte a temperatura controlada. La implementación de nuestro Cryokit hace realidad su visión de una logística sostenible, garantizando al mismo tiempo la máxima eficiencia operativa”.

Asimismo, Apollo-Power también ha contribuido al proyecto mediante la instalación de ocho paneles solares ligeros y flexibles sobre el semirremolque, con una capacidad total de 2,48 kW y una producción estimada de entre 8,5 y 12,5 kWh diarios. Basados en la tecnología solar ligera y única de Apollo-Power, los paneles están diseñados para combinar flexibilidad, durabilidad y resistencia a las vibraciones y a condiciones meteorológicas exigentes, lo que los hace especialmente adecuados para su integración en vehículos y aplicaciones móviles. La energía generada se destina a alimentar los sistemas auxiliares y de control de la unidad.

Shay Kluger, Director de Automotive & Recreational de Apollo-Power, subraya: “Ha sido un placer trabajar junto a Primafrio, Air Products y Cryotrucks en un proyecto tan innovador. Esta colaboración demuestra cómo la tecnología solar ligera avanzada puede contribuir a un transporte frigorífico más limpio, inteligente y sostenible en los próximos años.”

Además de la validación tecnológica, el proyecto ha permitido desarrollar protocolos específicos de seguridad y operación, incluyendo la elaboración de un manual conjunto para el manejo del nitrógeno líquido y la formación especializada de los equipos de responsables de la operativa.

Noticias relacionadas

Los resultados obtenidos durante esta experiencia aportan información valiosa para seguir explorando soluciones innovadoras que contribuyan a reducir la huella ambiental del transporte frigorífico, reforzando el compromiso de Primafrio con la sostenibilidad, la excelencia operativa y la innovación aplicada al servicio de sus clientes. Con iniciativas como esta, Grupo Primafrio continúa avanzando hacia la descarbonización, promoviendo proyectos que impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de transformar el futuro del transporte a temperatura controlada.