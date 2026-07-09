Orthem concluye con éxito la campaña de prevención de trastornos musculoesqueléticos

Orthem, empresa del Grupo Hozono Global, ha finalizado la campaña integral de prevención de trastornos musculoesqueléticos desarrollada en los hospitales de la Región de Murcia en los que presta servicios de limpieza. La iniciativa ha tenido como objetivo reducir los riesgos laborales asociados a la carga física y a los movimientos repetitivos, promoviendo entornos de trabajo más seguros y saludables.

La campaña se ha llevado a cabo en el Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz, así como en los hospitales Morales Meseguer de Murcia y Los Arcos del Mar Menor, alcanzando a un amplio número de profesionales.

El programa, desarrollado en colaboración con Mutua Universal, ha incluido sesiones informativas, cuestionarios online, elaboración de informes personalizados y actividades prácticas de estiramiento y calentamiento orientadas a prevenir lesiones musculoesqueléticas derivadas de la actividad diaria.

Asimismo, fisioterapeutas especializados de Mutua Universal han impartido sesiones presenciales en los centros hospitalarios para reforzar la formación y fomentar la adopción de buenas prácticas posturales y ergonómicas entre las plantillas.

La campaña se ha desarrollado en cuatro fases: planificación, diseño adaptado a cada hospital, implantación de acciones formativas y evaluación final, permitiendo analizar los resultados obtenidos y detectar oportunidades de mejora para seguir reforzando la prevención en el entorno laboral.

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La finalización de esta campaña permite consolidar medidas preventivas y reforzar la concienciación sobre la importancia de adoptar hábitos ergonómicos y saludables en el entorno laboral hospitalario, avanzando así hacia espacios de trabajo más seguros para los profesionales del sector.