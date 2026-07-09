Marcos Automoción, nuevo patrocinador oficial de la FFRM
La colaboración busca impulsar el desarrollo del fútbol en todas las categorías, desde la base hasta las de mayor proyección
Marcos Automoción se convierte en nuevo patrocinador oficial de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para la temporada 2026/27. Con este acuerdo, el grupo automovilístico reafirma su compromiso con el entorno, el deporte y las iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad regional.
La colaboración entre Marcos Automoción y la FFRM nace con el objetivo de apoyar el desarrollo del fútbol regional en todas sus dimensiones, desde las categorías base hasta aquellas de mayor proyección.
A través de este acuerdo, Marcos Automoción acompañará a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en su actividad durante la temporada 2026/27.
Sobre Marcos Automoción
Con más de 50 años de experiencia en el sector de la automoción, Marcos Automoción se ha consolidado como un referente en la distribución y venta de vehículos en España. Su sólida trayectoria y constante evolución le han permitido contar hoy con presencia en 4 provincias, más de 100 instalaciones y representar a 20 marcas oficiales. Este compromiso con la excelencia y la cercanía al cliente hace de Marcos Automoción una opción de confianza para quienes buscan un servicio integral, profesional y adaptado a sus necesidades de movilidad.
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