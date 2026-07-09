Marcos Automoción, nuevo patrocinador oficial de la FFRM

Marcos Automoción se convierte en nuevo patrocinador oficial de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para la temporada 2026/27. Con este acuerdo, el grupo automovilístico reafirma su compromiso con el entorno, el deporte y las iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad regional.

La colaboración entre Marcos Automoción y la FFRM nace con el objetivo de apoyar el desarrollo del fútbol regional en todas sus dimensiones, desde las categorías base hasta aquellas de mayor proyección.

A través de este acuerdo, Marcos Automoción acompañará a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en su actividad durante la temporada 2026/27.

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Sobre Marcos Automoción

Con más de 50 años de experiencia en el sector de la automoción, Marcos Automoción se ha consolidado como un referente en la distribución y venta de vehículos en España. Su sólida trayectoria y constante evolución le han permitido contar hoy con presencia en 4 provincias, más de 100 instalaciones y representar a 20 marcas oficiales. Este compromiso con la excelencia y la cercanía al cliente hace de Marcos Automoción una opción de confianza para quienes buscan un servicio integral, profesional y adaptado a sus necesidades de movilidad.