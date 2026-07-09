Cajamar reafirma su histórica vinculación y apoyo a Pozo Estrecho y al Campo de Cartagena

Cajamar reafirma su vinculación histórica y apoyo a la población de Pozo Estrecho y al Campo de Cartagena, colaborando económicamente con el Centro Instructivo de Pozo Estrecho para la reforma del emblemático Casino. Además, mediante el acuerdo firmado el pasado miércoles con dicha asociación, la banca cooperativa impulsará las actividades culturales, formativas y sociales de este colectivo, en especial aquellas vinculadas a la dinamización del territorio.

Desde 1989, Cajamar siempre ha mantenido una especial relación con esta población del Campo de Cartagena ya que es fruto de esta tierra. Fue ese año cuando Cajamar, entonces Caja Rural de Almería, integró a la Cooperativa Agrícola y Ganadera del Campo de Cartagena, cuya sección de crédito es heredera directa del Sindicato Agrícola, Caja de Ahorros y Montepío Rural de Pozo Estrecho.

Un momento del encuentro de la firma del convenio entre Cajamar y el Centro Instructivo de Pozo Estrecho. / La Opinión

A la firma del convenio asistieron el presidente del Centro Instructivo de Pozo Estrecho, Juan Amaro Pedreño, y por parte de Cajamar el presidente de la entidad, Eduardo Baamonde; el vicepresidente segundo, Bartolomé Viúdez; la directora territorial en Murcia, María Dolores Pagán; el director de la oficina de Pozo Estrecho, José Antonio Requena, y la anterior directora, Julia Rodríguez.

En el acto también estuvieron presentes la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM), Santiago Martínez; el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Miguel Ángel Jiménez, y representantes de varios colectivos culturales de la población.

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, puso en valor “la amplia tradición de apoyo y colaboración que mantiene Cajamar con Pozo Estrecho y el Campo de Cartagena, que se remonta al año 1900 cuando se creó la Caja de Ahorros y Montepío Rural de Pozo Estrecho. Con este convenio reafirmamos nuestro compromiso con esta tierra, que forma parte de la savia de Cajamar, y que permitirá impulsar la actividad y vida sociocultural”.

Por su parte, el presidente del Centro Instructivo de Pozo Estrecho, Juan Amaro Pedreño, aseguró que, “actualmente, el centro instructivo necesita de una reforma, mantenimiento y conservación, y es por lo que hemos recurrido a Cajamar, entidad a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer por ser la Caja Rural de Pozo Estrecho la entidad más antigua de las que conforman lo que hoy es Cajamar”.

Pedreño hizo un breve relato histórico del Casino y de sus orígenes: “Es un local emblemático de finales del siglo XIX de Pozo Estrecho, surgido de una de las instituciones culturales y sociales más importantes de la localidad. Un espacio destinado a la formación, el ocio y la vida cultural del pueblo, entre los que se encuentra el teatro y la música, destacando especialmente la banda de la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia, fundada en el Siglo XIX”.

El presidente de la asociación relató que “en 17 de enero de 1990 se constituye la Caja de Ahorros y Montepío Rural de Pozo Estrecho para ayudar económicamente a los agricultores de la zona, siendo la iniciativa de Don Alfonso Apolinario Carrión y partiendo el capital para ponerla en marcha de las aportaciones de los miembros de la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia, la banda del pueblo, con el objetivo de facilitar crédito y ahorro a la población agrícola del Campo de Cartagena, de cuyas familias agrícolas tradicionales de Pozo Estrecho y su entorno agrario destacan las familias Inglés, Cegarra, Carrión, Meroño, Segura, Roca, Álvaro y Zamora”.

Pedreño concluyó señalando que “esta caja fue una de las primeras cajas rurales de la Región de Murcia, integrándose con el tiempo en el sistema de cooperativas de crédito. Con el paso de los años, la entidad Caja Rural de Pozo Estrecho y Montepío Rural, continuó operando durante el Siglo XX (con interrupción durante la Guerra Civil). Finalmente, se fusionó con la Caja Rural de Almería, hoy Cajamar, heredando su antigüedad histórica”.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, añadió que “Pozo Estrecho tiene una vida cultural propia, sostenida por sus asociaciones, su música, su teatro y sus espacios de encuentro. Este convenio suma recursos al Centro Instructivo y al Casino, y encaja con la línea municipal de acercar la cultura a todos los barrios y diputaciones, sin que los vecinos tengan que desplazarse al centro para acceder a programación, formación y actividad social”.

Una historia de más de 125 años

La relación de Cajamar con Pozo Estrecho se remonta al año 1900, cuando se celebró la Asamblea constitutiva de la Caja de Ahorros y Montepío Rural de Pozo Estrecho. La Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia había sido creada en 1893 por vecinos de esta localidad que deseaban impulsar las actividades musicales de su pueblo, que en aquella época vivía una etapa de florecimiento cultural, como da prueba la existencia en un pueblo de cerca de mil habitantes la existencia de un Teatro, un Casino y de varias asociaciones culturales.

En torno a la sociedad musical se habían formado una banda de música, una orquesta y un cuarteto que ofrecían conciertos en los pueblos del Campo de Cartagena. Y para ayudar a la compra de instrumentos musicales la sociedad facilitó algunos créditos a sus socios para la compra de instrumentos musicales.

Con la entrada en vigor de la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 los socios decidieron acogerse a la misma, cambiando la denominación social por la de Sindicato Agrícola, Caja de Ahorros y Montepío Rural de Pozo Estrecho. Y aunque el Ministerio de Hacienda rechazó su petición en varias ocasiones, tras la modificación del Reglamento llevada a cabo en febrero de 1917 finalmente fue reconocida como “sindicato agrícola” por Real Orden de 2 de octubre de 1917.

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En junio de 1989 la entonces Caja Rural de Almería, hoy Cajamar, comienza su desarrollo en la Región de Murcia con la apertura de sus primeras oficinas, concretamente en Mazarrón, La Aljorra, La Palma y Almendricos, Y tres meses después, tras la fusión con la citada Cooperativa Agrícola y Ganadera del Campo de Cartagena, opera con sus tres oficinas en Pozo Estrecho, Miranda y El Jimenado, que, sumadas a las 11 abiertas en su primer año de actividad, se convierten en la punta de lanza de su actividad financiera y contribución al desarrollo de la Región, hasta hoy en día donde cuenta con 124 sucursales y una cuota de depósitos cercana al 23%.