Tribunales
La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, Francisco González y otros 14 exdirectivos por el caso Villarejo
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EFE
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por encargos presuntamente ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
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