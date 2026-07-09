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Tribunales

La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, Francisco González y otros 14 exdirectivos por el caso Villarejo

El expresidente del BBVA, Francisco González.

El expresidente del BBVA, Francisco González. / EP

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EFE

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por encargos presuntamente ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

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