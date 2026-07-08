El Premio Alfonso XIII 'Miradas de Cartagena' reúne a un jurado de referencia para reconocer la mejor fotografía de la ciudad

El Hotel Sercotel Alfonso XIII continúa avanzando en la celebración de su 50 aniversario con el Premio Alfonso XIII 'Miradas de Cartagena', un certamen fotográfico concebido para poner en valor la identidad, el patrimonio y la esencia de la ciudad a través de la mirada de sus ciudadanos y visitantes. Con vocación de continuidad, la iniciativa nace para reforzar el vínculo entre el hotel y Cartagena, promoviendo la fotografía como herramienta para descubrir, conservar y difundir su patrimonio, sus paisajes y su vida cotidiana desde una mirada contemporánea.

Para garantizar el máximo rigor y la calidad del proceso de selección, el concurso contará con un jurado integrado por profesionales de reconocido prestigio procedentes de ámbitos complementarios como la fotografía, la comunicación, la gestión cultural y el sector empresarial, aportando una visión amplia y multidisciplinar en la valoración de las obras presentadas.

El comité estará presidido por Juan Carlos García, representante de la propiedad del Hotel Sercotel Alfonso XIII, acompañado por Eva Gargallo, directora del establecimiento. Junto a ellos participarán:

Eugenio González , director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y responsable de algunos de los principales festivales y proyectos culturales del municipio. Su amplia experiencia en la gestión y promoción cultural aporta una visión estratégica sobre el patrimonio y la identidad de la ciudad.

, director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y responsable de algunos de los principales festivales y proyectos culturales del municipio. Su amplia experiencia en la gestión y promoción cultural aporta una visión estratégica sobre el patrimonio y la identidad de la ciudad. Tomás Martínez Pagán , Cartagenero del Año 1997 y una de las figuras más representativas de la vida social, cultural y empresarial de Cartagena. Su trayectoria durante décadas impulsando iniciativas culturales, sociales y de promoción de la ciudad le ha convertido en un referente del tejido cartagenero.

, Cartagenero del Año 1997 y una de las figuras más representativas de la vida social, cultural y empresarial de Cartagena. Su trayectoria durante décadas impulsando iniciativas culturales, sociales y de promoción de la ciudad le ha convertido en un referente del tejido cartagenero. Vicente Vicéns , fotógrafo del diario La Verdad y uno de los profesionales con mayor trayectoria en la fotografía de información de la Región de Murcia. Su trabajo ha documentado durante años la actualidad, el patrimonio y la evolución de Cartagena desde una mirada periodística y documental.

, fotógrafo del diario La Verdad y uno de los profesionales con mayor trayectoria en la fotografía de información de la Región de Murcia. Su trabajo ha documentado durante años la actualidad, el patrimonio y la evolución de Cartagena desde una mirada periodística y documental. Loyola Pérez de Villegas , fotógrafa del diario La Opinión, especializada en fotografía informativa y documental. Su experiencia en la cobertura de la actualidad local y su sensibilidad para capturar la vida cotidiana de Cartagena aportan una perspectiva cercana y contemporánea al proceso de valoración.

, fotógrafa del diario La Opinión, especializada en fotografía informativa y documental. Su experiencia en la cobertura de la actualidad local y su sensibilidad para capturar la vida cotidiana de Cartagena aportan una perspectiva cercana y contemporánea al proceso de valoración. Omar Jiménez, jefe del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Fuente Álamo. Másteren comunicación institucional y cultural, coordina desde hace seis años la comunicación del Concurso Internacional de Pintura "Villa de Fuente Álamo" y diversos proyectos expositivos.

La composición del jurado responde al compromiso del hotel de dotar al certamen de una evaluación plural, independiente y basada en criterios profesionales, combinando la experiencia técnica en fotografía con el conocimiento del patrimonio, la cultura y la comunicación de Cartagena.

En este sentido, el jurado valorará aspectos como la creatividad, la calidad técnica de las imágenes, la composición, la capacidad narrativa y, especialmente, la manera en que cada fotografía sea capaz de transmitir la identidad, el patrimonio, el carácter y la singularidad de Cartagena, objetivo principal de esta primera edición del concurso.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 31 de agosto a través de la página web del certamen. Finalizado el periodo de recepción de obras, el jurado iniciará el proceso de evaluación y el fallo se hará público el 16 de septiembre.

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El concurso contempla un primer premio de 1.000 euros, que incluirá además la exposición de la fotografía ganadora en el Hotel Sercotel Alfonso XIII, un segundo premio de 500 euros y un tercer premio de 250 euros. Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en Premio Alfonso XIII Miradas de Cartagena.