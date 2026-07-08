ENAE activa una nueva generación de empresas digitales en la Región de Murcia

Miguel López González de León es director general de ENAE Business School desde el año 2018. Tras estos ocho años – y con una pandemia de por medio- analiza la transformación experimentada por la escuela, nos anticipa los retos de la institución ante la proximidad de su 40 aniversario y, sobre todo, hace balance de los tres últimos vertiginosos años de colaboración con los programas Generación Digital de EOI.

ENAE ha formado durante los tres últimos años a cerca de 4.000 personas en digitalización e inteligencia artificial. ¿Qué representa esta cifra?

Representa, ante todo, una transformación a gran escala. No estamos hablando únicamente de 4.000 alumnos que han pasado por un aula, sino de 4.000 profesionales que regresan a sus empresas con una nueva forma de entender la estrategia, los procesos, los datos, la relación con los clientes y la tecnología.

En una región en la que las pequeñas y medianas empresas tienen un peso determinante, conseguir que miles de directivos, trabajadores, autónomos y jóvenes profesionales comprendan cómo aplicar la digitalización y la inteligencia artificial tiene un efecto multiplicador. Cada participante puede convertirse en impulsor del cambio dentro de su organización.

¿Cómo se distribuyen esos 4.000 participantes?

El balance incluye aproximadamente 1.500 participantes procedentes de pymes de entre 10 y 249 trabajadores; otros 500 vinculados a autónomos, micropymes y empresas de entre cero y nueve empleados; cerca de 500 agentes del cambio preparados para impulsar procesos de transformación digital; y alrededor de 1.500 personas formadas específicamente en inteligencia artificial.

Son perfiles diferentes, pero complementarios. Hemos trabajado con responsables empresariales que debían liderar la transformación, con empleados que tenían que implantarla, con jóvenes que podían incorporarse al mercado laboral como agentes del cambio y con profesionales que necesitaban aprender a utilizar la inteligencia artificial en su puesto de trabajo.

Los programas Generación Digital, liderados por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en colaboración con EOI, persiguen precisamente mejorar la productividad, el crecimiento y las posibilidades de internacionalización de las pymes a través de las competencias digitales.

Toda esta formación ha sido gratuita para los participantes. ¿Por qué ha sido tan importante eliminar la barrera económica?

Porque la transformación digital no puede quedar limitada a las grandes empresas o a quienes disponen de mayores presupuestos. En la Región de Murcia existe un enorme tejido de pequeñas empresas, autónomos y micropymes que necesita acceder al mismo conocimiento y a las mismas herramientas.

La gratuidad ha permitido democratizar ese acceso. Ha acercado formación de alto nivel a profesionales que quizá no habrían podido realizar una inversión formativa de esta magnitud y ha conseguido que la digitalización llegue a sectores, municipios y colectivos muy diversos.

Una vez finalizados estos grandes programas gratuitos, ¿cómo dará continuidad ENAE a la formación en inteligencia artificial?

Nuestro compromiso no termina con la finalización de los programas financiados. Durante estos tres años hemos comprobado que existe una demanda creciente por parte de empresas, autónomos y profesionales que quieren seguir actualizándose y aplicar la inteligencia artificial a situaciones concretas de su actividad.

Por eso, a partir de septiembre ENAE pondrá en marcha una nueva oferta de formación en inteligencia artificial dirigida a empresas y profesionales. Serán cursos eminentemente prácticos, organizados por niveles y por áreas funcionales, con aplicaciones en ventas, marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones, logística, dirección y productividad.

Hemos querido diseñar una propuesta con un precio muy competitivo. Los cursos tendrán un precio de partida de 495 euros y podrán beneficiarse de la bonificación de FUNDAE, siempre que la empresa disponga de crédito formativo y cumpla los requisitos establecidos. De este modo, el coste neto estimado podrá situarse en torno a los 200 euros por participante.

La finalidad es reducir nuevamente las barreras de acceso. La inteligencia artificial avanza con enorme rapidez y no queremos que su adopción quede limitada a las grandes corporaciones. Una pequeña empresa también debe poder formar a sus equipos, experimentar con estas herramientas y mejorar sus procesos sin asumir una inversión inalcanzable.

Esta nueva oferta supone, además, el paso de un proyecto extraordinario de capacitación a un modelo de actualización permanente. La IA no se aprende una sola vez. Las herramientas cambian, aparecen nuevas aplicaciones y las empresas necesitan revisar continuamente sus competencias. ENAE quiere acompañarlas en ese proceso.

¿Qué cambios concretos espera ENAE que se produzcan en las empresas?

Esperamos empresas capaces de utilizar mejor sus datos, automatizar tareas administrativas, reducir errores, mejorar la planificación, conocer mejor a sus clientes y tomar decisiones con mayor rapidez.

En inteligencia artificial, el primer impacto suele aparecer en la productividad personal: preparar documentos, resumir información, analizar datos, generar propuestas o automatizar tareas repetitivas. Pero el verdadero salto se produce cuando la empresa deja de utilizar la IA como una herramienta aislada y empieza a integrarla en sus procesos, en su modelo de negocio y en su estrategia.

También esperamos una mayor capacidad de internacionalización. Una pyme que domina sus datos, automatiza procesos y mejora su conocimiento del mercado está mejor preparada para crecer, exportar y competir.

¿Puede cuantificarse la repercusión de esta formación sobre el PIB de la Región de Murcia?

Debemos ser rigurosos. No podemos afirmar que formar a 4.000 personas vaya a generar automáticamente una cantidad concreta de PIB. Para hacerlo sería necesario realizar un seguimiento longitudinal de las empresas, medir inversiones, productividad, ventas, exportaciones, creación de empleo y ahorro de costes.

Sin embargo, sí podemos dimensionar el potencial. El PIB regional alcanzó aproximadamente 42.488 millones de euros en 2024. En una economía de ese tamaño, una mejora equivalente a una décima porcentual representa unos 42,5 millones de euros anuales; tres décimas supondrían alrededor de 127,5 millones. No es una previsión atribuible al programa, sino una referencia que permite entender cuánto puede significar una mejora agregada, aunque sea moderada, de la productividad empresarial.

La Región creció un 4,4% en 2024 y la productividad aumentó por encima de la media nacional, pero el PIB por habitante todavía se sitúa en el 82,6% de la media española. Por tanto, nuestro gran reto no es solamente crecer, sino crecer con más productividad, conocimiento y valor añadido.

¿La formación puede ser realmente una política económica?

Sin ninguna duda. La formación es una infraestructura económica. Igual que una carretera conecta territorios, el conocimiento conecta a las empresas con nuevas oportunidades.

Las inversiones tecnológicas pierden una parte importante de su valor cuando no existen personas capaces de utilizarlas, integrarlas y dirigirlas. Podemos adquirir software, instalar sistemas o contratar plataformas de inteligencia artificial, pero si los equipos no comprenden qué problema deben resolver, la inversión no se transforma en productividad.

Formar a directivos y trabajadores significa reducir la distancia entre la tecnología disponible y su aplicación real en la empresa.

ENAE también ha cambiado mucho durante los últimos ocho años. ¿Cómo describiría ese proceso?

ENAE ha pasado de ser fundamentalmente una escuela de posgrado a convertirse en una plataforma más amplia de desarrollo empresarial, empleabilidad y transformación del territorio.

Los másteres continúan siendo una parte esencial de nuestra identidad, pero hemos añadido programas ejecutivos, formación a medida, proyectos sectoriales, formación online e híbrida, iniciativas de empleo y grandes programas dirigidos a miles de profesionales.

También hemos modificado las metodologías. La empresa ya no busca únicamente contenidos; necesita resolver problemas. Por eso hemos reforzado los proyectos aplicados, los casos reales, las visitas empresariales, el trabajo con herramientas tecnológicas y la participación de directivos en activo.

¿Cuáles considera que han sido los principales logros de esta etapa?

El primero ha sido mantener la conexión con la empresa. ENAE pertenece a la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia, que cuenta con el respaldo de más de 300 empresas asociadas y mantiene una relación estrecha con la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Esa conexión nos permite detectar las necesidades del mercado antes de convertirlas en programas formativos.

El segundo ha sido incorporar nuevas áreas de conocimiento: inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital, fintech, gestión de riesgos, sostenibilidad, marketing digital y nuevas formas de liderazgo.

El tercero ha sido la internacionalización y el reconocimiento de la calidad. En 2026, el Executive MBA de ENAE se situó en la séptima posición de España en el QS Executive MBA Rankings, en el puesto 63 de Europa y entre los 171 y 180 mejores programas del mundo. ENAE también cuenta con la calificación de cinco estrellas de QS y mantiene presencia en el Ranking de Másteres de El Mundo.

Pero el mayor logro no es aparecer en un ranking. Es comprobar que lo que enseñamos resulta útil en las empresas.

¿Cómo ha cambiado la relación de ENAE con los distintos sectores económicos?

En el corto plazo, y dentro de los programas de digitalización de GDP, hemos profundizado en la especialización sectorial. No tiene las mismas necesidades una empresa agroalimentaria que una compañía logística, una residencia, una entidad del tercer sector o una pyme industrial. Por eso hemos desarrollado ediciones y contenidos específicos para agroindustria, logística, educación, administración, recursos humanos, finanzas, marketing, ventas, residencias, tercer sector y otras actividades.

La tecnología es transversal, pero su aplicación debe hablar el lenguaje de cada sector. Esa ha sido una de las grandes enseñanzas de estos años.

¿Cuál es el principal riesgo de la inteligencia artificial para las empresas?

El mayor riesgo es pensar que basta con contratar una herramienta. La IA no sustituye la estrategia, el criterio directivo ni el conocimiento del negocio.

También debemos prestar atención a la protección de datos, la seguridad, los sesgos, la propiedad intelectual y la supervisión humana. Formar en IA no significa enseñar únicamente a utilizar aplicaciones. Significa preparar a las personas para decidir dónde tiene sentido utilizarlas, con qué límites y bajo qué modelo de gobernanza.

ENAE se aproxima a su 40 aniversario. ¿Qué significado tiene este momento?

Es una oportunidad para reconocer lo construido y, sobre todo, para decidir qué institución queremos ser durante las próximas décadas.

La Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia fue creada en 1988 como nexo entre la universidad y la empresa. Por tanto, avanzamos hacia la celebración de su 40 aniversario en 2028. Esa misión fundacional sigue plenamente vigente, aunque el contexto haya cambiado radicalmente.

Hace casi cuatro décadas, conectar universidad y empresa ya era una necesidad. Hoy debemos añadir nuevas conexiones: entre talento y tecnología, entre conocimiento y productividad, entre la Región de Murcia y los mercados internacionales.

¿Cómo imagina la ENAE de los próximos años?

Como una institución todavía más cercana a la empresa, más flexible y más capaz de actualizar permanentemente a los profesionales.

La formación ya no puede concentrarse en un único momento de la vida. Los conocimientos cambian con demasiada rapidez. Necesitamos modelos de aprendizaje continuo, programas más modulares, actualización periódica y una relación con los antiguos alumnos que se mantenga durante toda su trayectoria profesional.

También queremos profundizar en la inteligencia artificial aplicada, la formación sectorial, la alta dirección, la internacionalización y la transferencia de conocimiento a las pymes.

¿Qué mensaje trasladaría a las empresas de la Región?

Que no contemplen la digitalización y la inteligencia artificial como proyectos exclusivamente tecnológicos. Son decisiones empresariales.

La pregunta ya no es si las empresas utilizarán inteligencia artificial, sino cuáles aprenderán antes a convertirla en productividad, mejores decisiones, nuevos servicios y crecimiento.

ENAE ha ayudado a formar a 4.000 profesionales durante los últimos tres años. Ahora comienza la fase más importante: conseguir que ese conocimiento se aplique, se multiplique y contribuya a construir una Región de Murcia más competitiva, innovadora y preparada para el futuro.